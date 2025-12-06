Lionel Messi jugaría en Colombia en 2026; Inter Miami se mediría a un club de la Liga BetPlay

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

El astro argentino se sacó una genialidad de la chistera en el primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta en el minuto 8.

Después de que Vancouver empatara por mediación del canadiense Ali Ahmed en el 60, Messi levantó una vez más a su equipo con un robo de balón y una asistencia para el gol de su compatriota Rodrigo De Paul en el 71.

El estadio del Inter, que jugaba la final como local, entró en éxtasis cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el gol definitivo de otro argentino, Tadeo Allende, en el 90+6.



Messi asaltó así el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami mientras sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus extraordinarias carreras en el fútbol.



De acuerdo con la información revelada en las últimas horas por el periodista Mauricio González Arteaga, el astro argentino Lionel Messi volvería a Colombia para disputar un partido amistoso con el Inter Miami, que estrenaría su título de la MLS en el país enfrentándose a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

“Messi regresa a Medellín, ahora con el Inter Miami. El martes se realizará la presentación en rueda de prensa del partido amistoso frente al Atlético Nacional, a realizarse el 31 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Messi regresa a Medellín, ahora con el Inter Miami. El martes se realizará la presentación en rueda de prensa del partido amistoso frente al Atlético Nacional a realizarse el 31 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín.

De hacerse oficial, ‘La Pulga’ regresaría a la capital antioqueña después de 13 años, pues su última visita fue en 2013, cuando integró la nómina de futbolistas que participó en el partido amistoso denominado La Batalla de las Estrellas II.