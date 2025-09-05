"Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel, un día serás menos bueno"

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, evitó criticar el aumento de partidos por temporada del nuevo calendario, como sí ha hecho su compañero Jules Koundé, y opinó que hace falta más reposo, porque "nunca" vio a un jugador "hacer 60 partidos a su mejor nivel".

"Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los serás menos bueno", estimó Mbappé, en la rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio ante Ucrania, que se disputa en Polonia.

El capitán de Francia explicó que su opinión sobre el calendario ha cambiado y fue de frente con sus conceptos en contra de los directivos que organizan los torneos en diferentes latitudes del mundo.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid en juego contra el Mallorca. AFP

"¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos. Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso", sostuvo.

Publicidad

"Vi equipos regresar a los entrenamientos cuando aún estábamos en el Mundial de Clubes, así que hay un problema. Hay un problema. Todos deben encontrar una solución. Al final, todos ganarán. Habrá partidos de un nivel más alto. Amamos el fútbol y amamos nuestros trabajos", agregó el astro francés, que volvió a tocar un tema controversial entre los futbolistas.

Cabe indicar que en las fechas FIFA, de selecciones nacionales, son habituales los viajes y desplazamientos de parte de las grandes figuras, en las que el mayor trajín lo tienen que encarar los sudamericanos que juegan en Europa y que tienen un desgaste importante. Además de eso, en múltiples oportunidades los clubes del 'viejo continente' se han quejado porque sus futbolistas arriban con dolencias y hasta con lesiones de consideración.