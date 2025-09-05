Richard Ríos dijo el nombre de su ídolo en Selección Colombia; "lo veía en televisión, es increíble"

Un Richard Ríos muy emocionado se vio en el gramado del estadio Metropolitano, luego de que la Selección Colombia consiguiera el jueves 4 de septiembre su tiquete al Mundial 2026. El volante antioqueño es una de las piezas fijas en el mediocampo de la 'tricolor', que tendrá en Estados Unidos, México y Canadá su séptima participación en una cita orbital.

Ríos Montoya no ocultó su alegría, ese sentimiento tras el pitazo final en el 'Coloso de la Ciudadela' y en donde la 'amarilla' goleó 3-0 a Bolivia. El número '6' habló con Gol Caracol y además de expresar sus sensaciones de la clasificación evocó momentos del pasado.

"Un sueño hecho realidad, la verdad es que que todavía no me cabe en la cabeza lo está pasando. Creo que cuando tengamos más tiempo de pensar y de ver lo que acabamos de lograr, que un día todo esto se va a acabar y que tenemos que darle gracias a Dios que es el que nos pone acá", indicó de entrada el jugador del Benfica portugués.

Richard Ríos con Selección Colombia

En caso tal de que Néstor Lorenzo lo convoque para la Copa del Mundo 2026, que sea lo más probable, Richard disputará su primer evento de estas magnitudes. El de Vegachí está cumpliendo sueños tras sueños y aún se plantea más; hoy en día juega con su ídolo en la 'tricolor' y el cual hace unos años lo veía por la televisión.

"¿En donde 2014 y 2018 que estaba haciendo usted?", fue la pregunta que le hizo Juan Pablo Hernández, periodista de Gol Caracol, al deportista antioqueño.

"En el 2014, con 14 años, estaba viendo el Mundial con mi familia, en una casa de unos amigos porque la situación era un poco complicada en ese tiempo. Con 18 años, la verdad es que estaba fuera del fútbol, no estaba como ya en mis planes ser jugador de fútbol, y como la realidad en Colombia es otra, yéndonos para otros caminos que Dios me sacó de ahí y agradecido por eso, y que ahora me tiene aquí viviendo un sueño y no en ese lugar, que tal vez, pueda estar en estos momentos", complementó.

Ríos Montoya no ocultó su respeto por el '10', James Rodríguez, pero a continuación reveló el nombre de ese 'crack' de la 'amarilla' al que admiraba.

"La verdad es que uno siempre sueña con todas las cosas que me están pasando y he soñado con muchas cosas más grandes, que me guardo los sueños porque son para mí y sé que los voy a conquistar como ya conquisté muchos. Un privilegio jugar con el '10' (James Rodríguez), como el ídolo mío, como lo he dicho siempre que es Juan Fernando Quintero, que todos los días se lo agradezco por estar conmigo y todos los días le agradezco a Dios por tenerme jugando con él. No saben la felicidad enorme que me da tenerlo, una persona que un día veía por televisión y ahora estar acá", precisó.

Por último, el volante de 25 años, dijo que "ahora a trabajar y seguir en nuestros clubes siendo protagonistas cada uno. Acabo de llegar a un club que es muy importante (Benfica) y espero hacer muchas cosas lindas".