Oficial; Barcelona confirmó estadio para el partido frente a Valencia por Liga de España

El Barcelona ha confirmado este martes, a través de un comunicado, que el partido de este domingo (21:00 CET) contra el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

La entidad ha manifestado que está "trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos para la apertura del Spotify Camp Nou en las próximas fechas", y ha agradecido a los socios y aficionados su "compresión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante" como el regreso al estadio ubicado en el barrio de Les Corts.

En un segundo escrito, el club catalán ha anunciado que solo los 16.151 socios abonados que completaron las temporadas 2023-24 y 2024-25 en Montjuïc podrán adquirir las entradas para el partido del Johan Cruyff, que cuenta con un aforo de 6.000 espectadores.

Los interesados deberán inscribirse por zonas en un formulario habilitado en la página web del club, con una petición individual o conjunta hasta un máximo de cuatro socios, entre el 10 de septiembre a las 10:00 CET y el día 12 a las 10:00 CET, momento en el que se realizará el sorteo si la demanda supera la cantidad de entradas disponibles.

Asimismo, el club azulgrana no ha especificado el aforo reservado para la afición del Valencia.

Barcelona vs. Como. AFP.

El Barcelona efectuará ciertas adecuaciones en el recinto ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí, Barcelona), como la instalación de las cámaras del VAR y de una conexión de fibra adecuada para su buen funcionamiento.

En este sentido, LaLiga expuso recientemente que el Johan Cruyff presenta "avances positivos" y confirmó que durante esta semana continuarán con las auditorías y las revisiones técnicas pertinentes antes de aprobar oficialmente el cambio de sede.

Ahora, la incógnita es dónde jugará el Barcelona los próximos partidos, puesto que el equipo azulgrana ejercerá de local en tres de los cinco duelos que disputará en las siguientes tres semanas.

Tras debutar el jueves 18 de septiembre en la Liga de Campeones en el campo del Newcastle, el conjunto catalán recibirá al Getafe el domingo 21 en la quinta jornada de LaLiga, jugará a domicilio el miércoles 25 frente al Oviedo y albergará en casa los siguientes dos partidos: el domingo 28 frente a la Real Sociedad y el miércoles 1 de octubre contra el PSG en la 'Champions'.

Mientras carece de la autorización para regresar al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27.000 espectadores, la entidad ha cerrado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero en caso de que el campo del barrio de Les Corts no esté operativo.

Sin embargo, el recinto de Montjuïc no estará disponible para el estreno como local del Barcelona en LaLiga, puesto que el 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone y el césped no estaría en condiciones para el encuentro frente al Valencia.