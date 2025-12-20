Partidos EN VIVO HOY 20 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado 20 de diciembre el calendario futbolero muestra grandes compromisos en el 'viejo continente'. En España, por ejemplo, juega el Real Madrid frente al Sevilla; en la Premier League, Tottenham se enfrenta al Liverpool y Manchester City mide fuerzas contra West Ham, y en la Serie A, Juventus recibe a la Roma. Mientras que en Argentina se juega por el Trofeo de Campeones de la Superliga
Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 20 de diciembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Newcastle vs. Chelsea
|7:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Southampton vs. Coventry City
|7:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Real Oviedo vs. Celta
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
|FC Köln vs. 1. FC Union Berlin
|9:30 a.m. - Brasileirao Serie A - Disney+ Premium
|Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|VfL Wolfsburg vs. Freiburg
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Stuttgart vs. Hoffenheim
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Augsburg vs. Werder Bremen
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Ipswich Town vs. Sheffield Wednesday
|10:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Wolverhampton vs. Brentford
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Brighton vs. Sunderland
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Manchester City vs. West Ham
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Bournemouth vs. Burnley
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Levante vs. Real Sociedad
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Lazio vs. US Cremonese
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Tottenham vs. Liverpool
|12:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Osasuna vs. Alavés
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Gil Vicente vs. Rio Ave
|1:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play,GolTV
|NEC Nijmegen vs. Ajax
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Juventus vs. AS Roma
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Leeds United vs. Crystal Palace
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Everton vs. Arsenal
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Real Madrid vs. Sevilla FC
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610),Amazon Prime Video
|Estudiantes La Plata vs. Platense
|4:00 p.m. - Trofeo de Campeones Final - Disney+ Premium