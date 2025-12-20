Partidos EN VIVO HOY 20 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Este sábado 20 de diciembre el calendario futbolero muestra grandes compromisos en el 'viejo continente'. En España, por ejemplo, juega el Real Madrid frente al Sevilla; en la Premier League, Tottenham se enfrenta al Liverpool y Manchester City mide fuerzas contra West Ham, y en la Serie A, Juventus recibe a la Roma. Mientras que en Argentina se juega por el Trofeo de Campeones de la Superliga

Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 20 de diciembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 20 de diciembre del 2025:

Equipos Hora/Canal Newcastle vs. Chelsea 7:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium Southampton vs. Coventry City 7:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium Real Oviedo vs. Celta 8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium