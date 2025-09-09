Publicidad

Gol Caracol  / ¿Quién usará el número 10 en Argentina vs. Ecuador, ante la ausencia de Lionel Messi?

¿Quién usará el número 10 en Argentina vs. Ecuador, ante la ausencia de Lionel Messi?

Después de que se conociera que Lionel Messi no estará ni en el banco de suplentes, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, surgió esa duda y ya fue resuelta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:14 p. m.
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, no estará contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP