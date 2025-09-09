¿Quién usará el número 10 en Argentina vs. Ecuador, ante la ausencia de Lionel Messi?

Publicidad
La Selección Argentina dejó claro por qué es la vigente campeona del mundo y la bicampeona de la Copa América. En las Eliminatorias Sudamericanas, fue el primer equipo en lograr su clasificación a la cita orbital del 2026 y terminó en la parte alta de la tabla de posiciones con amplia ventaja sobre los demás. Allí, como es habitual, Lionel Messi fue clave.
A pesar de que tiene 38 años, ‘la Pulga’ sigue siendo determinante en el funcionamiento de la ‘albiceleste’. Su talento es único y siempre da una mano, aportando goles, asistencias o siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Por eso, no se descarta que diga presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en busca de revalidar el título conseguido en Qatar 2022.
Mientras que ese momento llega, se tomará un respiro. Para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina visita a Ecuador, este martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental Banco Pichincha, Lionel Messi brilla por su ausencia. El cuerpo técnico, en charla con el astro argentino, decidió darle descanso y no convocarlo para este encuentro.
Razón por la que surgió la duda sobre quién usaría el número 10. Varios eran los candidatos a hacerse con ese honor, pero solo uno fue el elegido. Se trata de Franco Mastantuono, así lo dio a conocer la cuenta oficial de la Selección Argentina, revelando algunas camisetas que estaban en el camerino y resaltando la del actual futbolista del Real Madrid, de España.
🏆 #Eliminatorias Los colores más lindos están listos 🤍 pic.twitter.com/exesCBlUA3— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 9, 2025
