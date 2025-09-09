¿Quién usará el número 10 en Argentina vs. Ecuador, ante la ausencia de Lionel Messi?

La Selección Argentina dejó claro por qué es la vigente campeona del mundo y la bicampeona de la Copa América. En las Eliminatorias Sudamericanas, fue el primer equipo en lograr su clasificación a la cita orbital del 2026 y terminó en la parte alta de la tabla de posiciones con amplia ventaja sobre los demás. Allí, como es habitual, Lionel Messi fue clave.

A pesar de que tiene 38 años, ‘la Pulga’ sigue siendo determinante en el funcionamiento de la ‘albiceleste’. Su talento es único y siempre da una mano, aportando goles, asistencias o siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Por eso, no se descarta que diga presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en busca de revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras que ese momento llega, se tomará un respiro. Para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina visita a Ecuador, este martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental Banco Pichincha, Lionel Messi brilla por su ausencia. El cuerpo técnico, en charla con el astro argentino, decidió darle descanso y no convocarlo para este encuentro.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Razón por la que surgió la duda sobre quién usaría el número 10. Varios eran los candidatos a hacerse con ese honor, pero solo uno fue el elegido. Se trata de Franco Mastantuono, así lo dio a conocer la cuenta oficial de la Selección Argentina, revelando algunas camisetas que estaban en el camerino y resaltando la del actual futbolista del Real Madrid, de España.

🏆 #Eliminatorias Los colores más lindos están listos 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/exesCBlUA3 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 9, 2025