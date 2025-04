Olvidado por Néstor Lorenzo en Selección Colombia; entre los mejores del continente

En la fecha 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026, la Selección Colombia volvió a quedar en deuda tras caer contra Brasil e igualar a dos tantos en condición de local a un tanto Paraguay, resultados que dejaron a la 'tricolor' en la sexta posición en la tabla con 20 puntos.

Uno de los señalados del mal momento del combinado 'cafetero', es el estratega argentino Néstor Lorenzo , que es duramente criticado por las variantes hechas en los encuentros, especialmente contra los 'guaraníes' en Barranquilla, en donde sus dirigidos no pudieron mantener la ventaja de dos goles, y solo hizo dos sustituciones con el ingreso de Yerry Mina y Jáminton Campaz.

Tanto para un sector de la prensa como también de los hinchas, el partido contra Paraguay era el ideal para hombres como Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza , quienes no vieron minutos en la doble jornada clasificatoria.

Lo cierto es que con el correr de los días, las críticas no han mermado para Lorenzo, ya que ambos jugadores vienen siendo protagonistas con sus respectivos clubes, no solamente en el ámbito local sino en el internacional, ya que Quintero fue pieza clave en el triunfo de América de Cali en el debut de Copa Sudamericana, en el que se impuso 3-1 en su visita a Racing Club de Montevideo.

Por su parte, Hinestroza se robó el show en el Atanasio Girardot, en donde Atlético Nacional no tuvo problemas para superar a Nacional de Uruguay, al que derrotó 3-0 con goles del propio Marino, que abrió el camino del triunfo para luego vestirse de asistidor en las anotaciones de Kevin Viveros y Alfredo Morelos.

Marino Hinestroza en el XI ideal de la Copa Libertadores

El ente rector del fútbol sudamericano, reveló la formación ideal de la primera semana de competición en la Conmebol Libertadores en la que Marino Hinestroza aparece entre los mejores del continente.

🔝🔥 ¡El equipo de la semana! Los 11 tras la Fecha 1 de la CONMEBOL #Libertadores.



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/SvPOyGOLAi — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 4, 2025

Tras la victoria sobre el 'bolso', Hinestroza fue consultado si el nivel mostrado era un mensaje para el técnico de la Selección Colombia, a lo que respondió: “Yo siempre me dedico a jugar. No juego para (Néstor) Lorenzo, ni para nadie. Juego para mi familia, para mi equipo, que es el que me sustenta día a día y para mis compañeros, que merecen lo mejor de mí. Yo dejo claro eso, que no juego para nadie”.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En la presente temporada con el 'rey de copas', el extremo caleño, de 22 años, ha disputado por todas las competiciones un total de 10 partidos con registro de tres goles y cuatro asistencias en 781 minutos en cancha.