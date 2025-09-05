Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Ousmane Dembélé preocupa a Francia: sufrió una lesión y no pudo seguir en la cancha

Ousmane Dembélé preocupa a Francia: sufrió una lesión y no pudo seguir en la cancha

A pesar de haber derrotado 0-2 a Ucrania, no todo fue alegría en el equipo francés, pues Ousmane Dembélé presentó una molestia física y se retiró enojado.

Ousmane Dembélé no terminó el partido entre Ucrania y Francia, luego de sufrir una lesión
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:30 p. m.