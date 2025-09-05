Ousmane Dembélé preocupa a Francia: sufrió una lesión y no pudo seguir en la cancha

Francia, que derrotó 0-2 a Ucrania este viernes en Breslavia (Polonia), solventó su primer partido del Grupo D clasificatorio para el Mundial 2026, pero perdió a su delantero Ousmane Dembélé, que abandonó lesionado el terreno de juego.

Los Bleus de Didier Deschamps, ampliamente dominadores, inclinaron la balanza de su lado merced a los goles de Michael Olise (10) y de su capitán Kylian Mbappé (82).

Pero el delantero del PSG, Dembélé, tuvo que retirarse lesionado después de haber reemplazado al descanso a su compañero Désiré Doué, también con problemas físicos.

La vigente subcampeona del mundo se enfrentará a Islandia el próximo martes en el Parque de los Príncipes.

