Premios The Best de la FIFA, EN VIVO: día, hora y dónde ver la gala, ONLINE

El premio The Best de la FIFA se entregará el martes 16 de diciembre, a las 12:00 p.m. (Hora de Colombia) en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado. Será en un acto especial que se retransmitirá en directo en la web de la FIFA desde Catar.

Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo, también en Doha.

Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).

Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un "panel de expertos" reunido por la FIFA.



En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.

Vencedor de la Liga de Camopeones con PSG, el técnico español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).

Imagen del premio que se entrega en la gala de The Best, de la FIFA Getty Images

En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.

Otros premios reconocerán a los mejores guardametas en categoría masculina y femenina, mientras que los premios Marta (femenino) y Puskas (masculino) se entregarán a los mejores goles del año.

Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.