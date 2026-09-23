Países Bajos vs. Alemania: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo de la Liga de Naciones

Cuando este jueves, frente a la Selección Alemania, el español Xavi Hernández se siente en el banquillo del Johan Cruyff Arena, de Ámsterdam, no sólo se convertirá en el primer entrenador extranjero desde 1978 que dirige a Países Bajos, sino que culminará su histórico vínculo con el fútbol de aquella nación.

Los amantes de las cábalas defenderán que el futbolista catalán, leyenda indiscutible del Barcelona, estaba destinado a dirigir la selección neerlandesa. Y es que su trayectoria como futbolista profesional difícilmente se explicaría sin la influencia de lo que, antes de la intervención de la Real Academia Española (RAE), se denominaba 'fútbol holandés'.

Pero al frente tendrá a Jürgen Klopp, quien comenzará su era en la 'Die Mannschaft'. El exDT del Liverpool y Borussia Dortmund ha llegado con un crédito que le permite aventurar ese tipo de experimentos, en busca de un equipo ideal sobre el que todavía hay muchas incógnitas. Sin duda, en algunos nombres de las dos listas hay continuidad pero otros abren la posibilidad de un revolcón radical, al menos a mediano plazo.

Xavi Hernández, DT de Países Bajos, antes de enfrentar a Alemania por la Liga de Naciones. Foto: AFP

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Sin embargo, si los primeros partidos no dan los resultados esperados la reacción puede ser fuerte. De Klopp se espera más intensidad en cada partido y también resultados.



Voces de los protagonistas:

"Quiero que la gente vea un equipo con pasión, ambición, intensidad. Queremos ser protagonistas sobre el terreno de juego. Esta es mi manera de jugar. Ahora veremos si tenemos la capacidad para hacerlo" esas fueron las palabras de Xavi Hernández, timonel de Países Bajos.

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Por su parte, Klopp dijo dijo en plan de broma unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

"Conozco personalmente a más jugadores que Xavi, también en Países Bajos. No sé si eso es una ventaja, pero es un hecho de todos modos. Lo bueno es que realmente estamos en situaciones idénticas", expresó en rueda de prensa.

Jürgen Klopp, DT de Alemania. Foto: AFP

Países Bajos vs. Alemania: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de Naciones