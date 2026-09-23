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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional y Chapecoense se vuelven a enfrentar diez años después de una tragedia

Nacional y Chapecoense se vuelven a enfrentar diez años después de una tragedia

Este sábado es una fecha especial en el calendario tanto para Nacional como Chapecoense, clubes que volverán a verse a meses del décimo aniversario de la catástrofe que sacudió al mundo del fútbol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Nacional y Chapecoense se enfrentarán en partido amistoso en el Atanasio Girardot.
Nacional y Chapecoense se enfrentarán en partido amistoso en el Atanasio Girardot.
Fotos: @nacionaloficial y @ChapecoenseReal en Twitter

Atlético Nacional y Chapecoense se volverán a encontrar en el camino, diez años después de una tragedia que los unió como hermanos. El Atanasio Girardort vibrará este sábado 26 de septiembre con el duelo de la 'hermandad eterna', un partido que servirá como homenaje y conmemoración a las víctimas que fallecieron en el vuelo de la aerolínea LaMia, a horas de disputar la final de la Copa Sudamericana en 2016.

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Precisamente, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' contaron más detalles de cómo será este compromiso que reunirá al elenco de Chapecó y 'verdolagas' en un mismo escenario, esto a dos meses de que se cumpla el décimo aniversario de la catástrofe que sacudió al mundo del fútbol.

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"El partido se va a hacer este sábado, es un amistoso y se va a realizar en el Atanasio Girardot. Chapecoense llega mañana (jueves) a la ciudad de Medellín, unos meses antes de cumplirse el aniversario número 10 del accidente del vuelo de LaMia, el 2933; ese era el vuelo de la aerolínea LaMia que debía aterrizar para aquel partido que representaba la final de la Copa Sudamericana y que no llegó a jugarse", dijo el periodista J.J. Osorio en el mencionado programada radial, este miércoles.

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A renglón seguido contó Osorio que "va a ser un partido para conmemorar a las víctimas de la tragedia, van a tener una agenda los de Chapecoense, quienes van a ser recibidos por funcionarios de las aerolíneas y de los encargados de administrar el Aeropuerto José María Córdova; es para rendirle tributo a esta hermandad".

Igualmente, en el cronograma establecido para este reencuentro, el plantel de Chapecoense tendrá una visita especial en el municipio de La Unión, epicentro de la tragedia aérea en la que fallecieron 71 personas y sobrevivieron seis.

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"Nacional tiene su evento de leyendas el viernes, y ahí se le va a hacer un homenaje. El sábado será el partido en el Atanasio (3:30 de la tarde), y luego irán al municipio de La Unión, sede de la tragedia y tendrán varios homenajes", terminó por indicar.

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Recordemos que el 28 de noviembre de este 2026 se cumplen 10 años de la tragedia que sacudió al mundo del fútbol.

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