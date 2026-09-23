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Problema para jugador de la Selección Colombia; ¿por qué no ha llegado a la concentración?

En entrevista con 'Noticias Caracol', el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, contó la razón por la que aún no tiene el grupo completo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Convocados de Selección Colombia para partidos con México, Paraguay y Perú
Convocados de Selección Colombia para partidos con México, Paraguay y Perú
Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia se prepara para afrontar una nueva fecha de partidos internacionales, en la que tendrá tres compromisos preparatorios frente a México, Paraguay y Perú. Sin embargo, Néstor Lorenzo confirmó que todavía no cuenta con la totalidad de los jugadores convocados, pues Camilo Durán no ha podido unirse a la concentración por un inconveniente relacionado con su documentación.

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En diálogo con 'Noticias Caracol', el entrenador argentino habló sobre las características de los delanteros que hacen parte de la convocatoria y explicó las diferencias entre Kevin Viveros, Luis Javier Suárez y Camilo Durán, quien recibió la oportunidad de vestir la camiseta de la 'tricolor'.

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"Son distintos. Kevin Viveros va más al espacio y exige a los centrales; Luis Javier Suárez se asocia mejor; y también está Camilo Durán, que juega por los costados, pero termina como '9', siendo un definidor", señaló Lorenzo.

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El técnico, además, confirmó que Durán, quien milita en el Celtic, de Escocia, aún no había podido llegar al lugar de concentración del combinado nacional. La razón, según explicó, está relacionada con trámites para obtener la visa y el pasaporte necesarios para su desplazamiento.

Camilo Durán, delantero del Celtic FC
Camilo Duran
Foto: @CelticFC en X

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"No ha podido llegar por la visa y el pasaporte, pero sabemos que va a aportar lo que sabe y está haciendo en su club", agregó el seleccionador.

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La ausencia temporal del atacante se presenta en medio de una convocatoria en la que Lorenzo continúa probando alternativas para el frente de ataque de Colombia. El entrenador destacó precisamente la variedad de características que tiene a disposición para los tres encuentros preparatorios.

Durán aparece como una alternativa diferente para el cuerpo técnico, especialmente por su capacidad para partir desde los costados y terminar las jugadas en posición de delantero centro. Esa versatilidad fue resaltada por Lorenzo al explicar qué puede ofrecer el futbolista dentro de su idea de juego.

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