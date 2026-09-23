Néstor Lorenzo explicó cómo manejará las ausencias de James Rodrígez y Juan Fernando Quintero

Empezó una nueva era de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia. Atrás quedó el camino y lo ocurrido en el Mundial 2026 y, ahora, se abrió el telón para lo que se avecina, pensando en la cita orbital de 2030. Razón por la que, para los partidos preparatorios contra México, Paraguay y Perú, decidió llamar a varias caras nuevas y dejar de algo a algunos que ya ha tenido en su proceso, en repetidas ocasiones.

En entrevista con 'Noticias Caracol', el entrenador argentino de 'la tricolor' se refirió a las bajas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes pusieron un punto final a sus historias con el combinado patrio. De igual manera, analizó, uno a uno, a los delanteros que convocó. Por último, reveló parte de la intimidad que se vivió en la presentación de los que no son habituales en el conjunto 'cafetero'.

¿Qué cambiará del anterior proceso a este?

"La idea debe continuar, lo mismo que el estilo y la actitud, en cada partido, de ser protagonistas, querer ganar en todas las canchas y competir con los mejores. Eso fue lo que más identificó al proceso anterior, entonces mantendremos las mismas metas".

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¿Cómo se manejarán las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero?

"Tuvimos un '10' que fue goleador de un Mundial y otro como 'Juanfer'. Son jugadores que, cuando tienen espacio o pelotas quietas, te definen partidos. Eso es algo que no es tan abundante. Sin embargo, tenemos jugadores que organizan el juego, con buen pase, definición y que se pueden hacer cargo de esas tareas".



Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, reveló la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre y octubre AFP

¿Cuál es su análisis de los delanteros?

"Son distintos. Kevin Viveros va más al espacio y exige a los centrales. Luis Javier Suárez se asocia mejor. También está Camilo Durán, que juega por los costados, pero termina como '9', siendo definidor. No ha podido llegar por la visa y el pasaporte, pero sabemos que va a aportar".

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¿De qué manera se le dio la bienvenida a los nuevos?

"Hay un rito que tenemos en la Selección y es que los obligan a cantar, presentarse y hacer un espectáculo. Es más que todo un agradecimiento por el llamado. Ha sido algo lindo y se vivió de una buena manera. Se manifestaron de manera alegra por estar acá. Trabajamos bien y el entrenamiento fue intenso".