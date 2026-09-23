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Gol Caracol  / Portugal vs. Gales, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de Naciones

Portugal vs. Gales, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de Naciones

Este jueves, Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza, comienza su defensa del título en la Liga de Naciones y lo hará enfrentando a Gales. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: AFP
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Portugal vs Gales se enfrentan en la primera jornada del grupo de la UEFA Nations League
Portugal vs Gales se enfrentan en la primera jornada del grupo de la UEFA Nations League
Fotos: AFP

El fútbol de selecciones regresa a Europa con una nueva edición de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que Portugal, con el incombustible Cristiano Ronaldo al frente, defenderá el título. El primer reto de 'CR7' y compañía será este jueves 24 de septiembre frente a Gales.

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Ahora, los lusos estrenan guiados por veterano Jorge Jesús en el banco, y además de Gales, sus rivales de grupo D son Noruega, con Erling Haaland y el aval de sus actuaciones mundialistas, y Dinamarca, pendiente de recuperar el lugar perdido, fuera incluso del Mundial. El seleccionado de las 'quinas' son los grandes favoritos de la zona.

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En la previa del compromiso en el José Alvalade, Jorge Jesús confirmó que Cristiano Ronaldo será titular: "Juega mañana (jueves) y espero que marque pronto uno o dos goles. Luego le cambiaré".

Cristiano Ronaldo; capitán de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo; capitán de la Selección de Portugal.
Fotografía de: AFP

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Por su parte, el exReal Madrid, Sporting Lisboa y Manchester United, entre otros, dijo que seguirá disfrutando del fútbol, y aunque su obsesión no es llegar a los 1.000 goles, intentará lograrlo.

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"No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana, por eso no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año", dijo en primera instancia.

Y añadió sobre el récord de los goles, en donde actualmente suma 979 en su carrera deportiva. "Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá..."

Portugal vs. Gales, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de Naciones

  • Día: jueves 24 de septiembre.
  • Jornada: primera fecha del grupo D de la Liga de Naciones.
  • Hora: 1:45 p.m. (Colombia).
  • Estadio: José Alvalade (Lisboa).
  • Transmisión por TV: Disney+Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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