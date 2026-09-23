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Gol Caracol  / La Selección de México y otro problema en la nómina de Rafael Márquez; de interés para Colombia

La Selección de México y otro problema en la nómina de Rafael Márquez; de interés para Colombia

La selección mexicana iniciará su proceso bajo la batuta de Rafael Márquez el próximo sábado cuando se mida a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección de México
Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección de México
Foto: AFP

El defensa César Montes, del Lokomotiv de Moscú, se lesionó y quedó fuera de la selección mexicana para los partidos amistosos de la fecha FIFA frente a sus pares de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

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Montes llegó a México con un desgarro en un glúteo, lo que no le permitió mantenerse en la convocatoria, y regresará a Moscú para seguir su proceso de recuperación.

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El seleccionador mexicano, Rafael Márquez, convocó a Dagoberto Espinoza, del América, para sustituir a Montes, y su incirporación al Tri será la próxima semana después del duelo de este sábado ante Colombia.

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Entre tanto, en el entrenamiento de este miércoles, Santiago Giménez, delantero del Porto de Portugal, hizo trabajo por separado debido a una sobrecarga muscular que no se considera grave, por lo que se espera que el jueves pueda integrarse a la actividad junto al resto del grupo.

La selección mexicana tuvo este miércoles una práctica abierta a los medios de comunicación.

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Hirving Lozano, delantero de Los Angeles Galaxy, y Germán Berterame, del Inter Miami, dos de las novedades en la convocatoria, trabajaron con buen ritmo en los interescuadras que se llevaron a cabo.

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La selección mexicana iniciará su proceso bajo la batuta de Rafael Márquez el próximo sábado cuando se mida a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Su actividad continuará el día 29 con enfrentamiento ante Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Los partidos en territorio estadounidense seguirán con el choque ante la selección anfitriona el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y contra Chile el día 6 en Los Angeles Memorial Coliseum de Los Angeles, California.

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