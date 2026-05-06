Síguenos en:
Tendencias:
PSG
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores de la Champions League, tras goles de Kane y Dembélé

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Champions League, tras goles de Kane y Dembélé

Definida la final de la Champions League, luego de que PSG eliminara a Bayern Múnich, con marcador global de 5-6, y clasificara para enfrentarse con Arsenal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
Comparta en:
Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, celebra su gol contra PSG por la Champions League
Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, celebra su gol contra PSG por la Champions League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad