Cómo quedó la tabla de goleadores de la Champions League, tras goles de Kane y Dembélé

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, sigue al frente de la tabla de anotadores de la actual edición de la Champions League, con 15 tantos, uno más que Harry Kane y cinco más que su perseguidor más cercano que disputará la final, Kvicha Kvaratskhelia, del París Saint Germain contra el Arsenal.

Tabla de goleadores de la Champions League, tras Bayern Múnich 1-1 PSG

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 15 goles

2. Harry Kane (Bayern Múnich) - 14 goles

3. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 10 goles

4. Anthony Gordon (Newcastle) - 10 goles

5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - 10 goles

6. Erling Haaland (Manchester City) - 8 goles

7. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 7 goles

8. Victor Oshimen (Galatasaray) - 7 goles

9. Ousmane Dembélé (PSG) - 7 goles

10. Vitinha (PSG) - 6 goles

Ousmane Dembélé anotó el gol de PSG contra Bayern Múnich para clasificar a la final de la Champions League AFP

Así fue la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y PSG

El Paris Saint-Germain aspirará a defender su título de la Liga de Campeones de Europa tras eliminar en su semifinal al Bayern Munich, con el que empató 1-1 en la vuelta de este miércoles en Alemania, una semana después del vibrante triunfo francés por 5-4 en París.

La final europea está por lo tanto servida: el 30 de mayo, en Budapest, el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.



Después del festival anotador de la ida, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la competición, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate por parte de Harry Kane (90+4').