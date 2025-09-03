Publicidad

Gol Caracol  / Paraguay quiere volver a un Mundial luego de 15 años de ausencia: recibe a la clasificada Ecuador

Este jueves 4 de septiembre será una emocionante jornada de Eliminatorias Sudamericanas, ya que se jugarán todos los partidos de la fecha 17. Paraguay busca sellar su cupo al Mundial de 2026.

Paraguay vs Ecuador
Paraguay vs Ecuador - Foto:
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:36 p. m.