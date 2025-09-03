Paraguay quiere volver a un Mundial luego de 15 años de ausencia: recibe a la clasificada Ecuador

La selección de Paraguay espera sellar su boleto al Mundial de 2026, después de ausentarse de las tres pasadas ediciones, cuando reciba este jueves a la ya clasificada Ecuador con una plantilla integrada por rostros nuevos ante la ausencia de tres de las estrellas locales como el delantero Julio Enciso, el defensa Fabián Balbuena y el mediocampista Mathías Villasanti.

En la penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas, la Albirroja, con 24 puntos, conseguirá su pase al Mundial con una victoria o un empate. Pero, incluso, si llegara a perder y le pasa lo mismo a Venezuela en su visita a Argentina, Paraguay también se asegurará un puesto en la cita mundialista después de quince años.



Paraguay vs Ecuador EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Eliminatorias Sudamericanas

Fecha: 4 de septiembre

Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Defensores del Chaco

Transmisión: App de Ditu

El seleccionado ecuatoriano llegará al estadio asunceno Defensores del Chaco con 25 enteros y con su cupo ya asegurado, pero con la intención de sumar para mantener el segundo lugar en la clasificación.

El técnico argentino de la Albirroja, Gustavo Alfaro, que recuperó la garra guaraní desde que asumió el cargo en agosto de 2024, quiere celebrar en casa su segunda clasificación a un mundial de fútbol, casualmente ante la selección con la que se estrenó en un certamen de este tipo, Ecuador, a la que llevó a Catar en 2022.

De clasificar, Paraguay volvería a la élite del fútbol internacional tras los fallidos ciclos de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Con una plantilla de 27 jugadores, donde destacan apuestas nuevas como los delanteros Rolando Martínez y Adrián Alcaraz, del Platense argentino y del Olimpia, respectivamente, y el centrocampista Braian Ojeda, del Real Salt Lake, Alfaro defenderá el invicto histórico de Paraguay como local ante Ecuador.

De seis partidos disputados en casa contra el elenco ecuatoriano, la Albirroja ganó cinco y empató uno.

Selección de Paraguay. afp.

El reto del técnico argentino es definir la estrategia de ataque ante la falta de Enciso, el goleador desequilibrante de la selección, quien fue sometido a una cirugía en su rodilla en julio pasado.

Además de Balbuena y Villasanti, ambos del Gremio brasileño, también es baja el delantero Isidro Pitta, del Bragantino.

Pese a ello, Alfaro cuenta en la delantera con el goleador Antonio Sanabria, del Cremonese italiano, y con Miguel Almirón, que milita en el Atlanta United de la MLS.

Paraguay estará ante el reto de marcar goles y vulnerar la férrea defensa ecuatoriana, integrada, entre otros, por Piero Hincapié, recientemente contratado por el Arsenal inglés; Willian Pacho, del París Saint-Germain francés, y por Pervis Estupiñán, del Milán italiano.

La Tri, que dirige el argentino Sebastián Beccacece, se presenta con una plantilla de 30 jugadores y sin bajas importantes.

Entre las sorpresas de los visitantes destacan los volantes Jordy Alcívar y Patrik Mercado, mientras que la novedad en el once titular de Beccacece es el regreso al arco de Hernán Galíndez, del Huracán argentino, quien se perdió los partidos previos ante Brasil y Perú por una lesión.

Selección Ecuador en Eliminatorias @LaTri

Ecuador llega sin apuros tras haber concretado su clasificación en la decimosexta fecha con un empate a cero ante Perú y con un destacable rendimiento defensivo durante las eliminatorias, al punto de haber encajado únicamente 5 goles en 16 encuentros disputados.

Beccacece afirmó este lunes que prevé un partido "de duelos, roces y fricciones" ante la Albirroja, a la que calificó como "un equipo con poderío en jugadas con balones detenidos".

Para el duelo del jueves, la Policía Nacional movilizará a 4.000 agentes para dar seguridad.