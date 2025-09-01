Publicidad

Paraguay va por la clasificación al Mundial; confirmó su lista para la doble fecha de Eliminatoria

Gustavo Alfaro, técnico 'guaraní' dio a conocer los convocados para los juegos frente a Ecuador y Perú. La 'albirroja' solo necesita de un punto para asegurar su cupo al certamen orbital de 2026.

Foto: X/ @Albirroja
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:51 a. m.