Jhon Durán compartirá vestuario en el Fenerbahçe con exjugador del Real Madrid

Marco Asensio, exjugador del Real Madrid y aun con contrato en el PSG francés, llegó este lunes a Estambul para negociar su fichaje por el Fenerbahce, el segundo club más laureado de Turquía, informó la agencia Anadolu.

El centrocampista ofensivo de 29 años aterrizó de madrugada con un avión privado en el aeropuerto de Sabiha Gökçen, en el lado asiático de Estambul, donde fue recibido por directivos del Fenerbahce, asegura la citada agencia.

El Fenerbahce aún no ha difundido ningún comunicado respecto al posible fichaje del futbolista español, que jugó la temporada pasada en el Aston Villa inglés, cedido por el PSG.

Anoche, el club turco confirmó la llegada a Estambul de Kerem Aktürkoglu, futbolista turco de 29 años que se dio a conocer con el Galatasaray y jugó la temporada pasada para el Benfica portugués.

El fichaje de Aktürkoglu ha levantado mucha expectación en la hinchada del club 'canario', decepcionada tras la derrota 1-0, el miércoles pasado, contra el Benfica, que puso fin al sueño de la Champions de este año.

El viernes pasado, el Fenerbahce, que terminó segundo en la última temporada de la Superliga turca, anunció el despido de su entrenador, el portugués José Mourinho, al que contrató en junio del año pasado.

Aún no ha anunciado un técnico nuevo, con el entrenador asistente Zeki Murat Göle dirigiendo el equipo por ahora.



¿Cómo va Fenerbahce en la Superliga turca?

Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto: Getty Images

Tras la eliminación en los playoffs de la Champions League, el Fenerbahçe se repuso en la liga local con un triunfo 3-1 como visitante ante el Gençlerbirliği, gracias a un autogol de Pedro Pereira y un doblete de Youssef En-Nesyri. Con esta victoria, el equipo de Jhon Jáder Durán se ubica en la quinta posición de la Superliga turca con siete puntos.