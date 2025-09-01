Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán compartirá vestuario en el Fenerbahçe con exjugador del Real Madrid

Jhon Durán compartirá vestuario en el Fenerbahçe con exjugador del Real Madrid

Tras la salida de José Mourinho del banquillo, el conjunto turco continúa en la búsqueda de reforzar su nómina con el objetivo de mejorar los resultados en la presente temporada.

Jhon Durán con el Fenerbahçe.
Jhon Durán con el Fenerbahçe.
afp.
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 06:40 a. m.