Rajados y sin explotar; Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño bajo la lupa en River Plate

River Plate consiguió un nuevo triunfo en la Liga Profesional Argentina este domingo, en el marco de la séptima jornada del campeonato. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se impuso en condición de local 2-0 frente a San Martín de San Juan en el estadio Monumental. Las anotaciones del compromiso fueron obra de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, quienes le dieron la victoria a un equipo que se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

En este encuentro, tres futbolistas colombianos tuvieron acción. Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero fueron incluidos en el once inicialista, mientras que Miguel Ángel Borja ingresó en la segunda parte, sobre los 75 minutos. La prensa argentina evaluó el rendimiento de cada uno de ellos y, según la calificación publicada por el medio deportivo 'TyC Sports', los jugadores 'cafeteros' no obtuvieron una valoración positiva.

Así fueron calificados los colombianos en River Plate

Quintero, Borja y Castaño, jugadores de River Plate AFP

El medio 'TyC Sports' realizó un balance de la actuación de los futbolistas colombianos en el triunfo ante San Martín de San Juan, señalando aspectos específicos de su desempeño durante el compromiso.

Juan Fernando Quintero (5):

“Sigue en esta versión donde lo vemos muy tirado atrás, con River en fase de ataque llega tarde a pisar tres cuartos, es curioso. Ergo, su labor se limita a la de un lanzador. Si su pegada no está fina, erra bastante en el pase vertical y solo queda que lateralice. Quizás sea algo físico, andá a saber, pero Juanfer tiene que jugar 15 metros más adelante. Salió reemplazado, como era de imaginarse”, publicó TyC Sports.

Kevin Castaño (5):

“Buen arranque de partido, se lo notó suelto y veloz, incluso también con los pases. Con el correr de los minutos, su nivel empezó a decaer y comenzó a ser un poco el de los últimos partidos. River muchas veces juega a su ritmo, al trote, cansino, con una elegancia insolvente. Comentario al margen: se lo notó más cómodo con Portillo que con Enzo”, reseñó el mismo medio.

Miguel Borja (4):

“Le alcanzaron unos minutos y un partido definido para hacer todo mal”, señaló TyC Sports sobre el atacante colombiano, quien ingresó en la etapa final del compromiso.

De esta manera, los tres jugadores cafeteros que tuvieron minutos en el campo no lograron destacarse en las valoraciones de la prensa argentina. Aun así, River Plate logró quedarse con los tres puntos y mantener el buen ritmo en el certamen local.



¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

Después de esta victoria y con la pausa correspondiente por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, River Plate volverá a tener competencia oficial en la Liga Profesional Argentina. El próximo partido está programado para el sábado 13 de septiembre, cuando el conjunto 'millonario' se mida con Estudiantes de La Plata en un compromiso válido por la quinta fecha del torneo.