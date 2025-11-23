Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Elche complica al Real Madrid con un empate 2-2 que duele en la Liga de España

Elche complica al Real Madrid con un empate 2-2 que duele en la Liga de España

Los ‘merengues’ no pudieron mantener la ventaja de tres puntos que tenían sobre el Barcelona, que ahora quedó a uno tras su victoria 4-0 sobre el Athletic Club.

Por: EFE
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Real Madrid igualó 2-2 con Elche
Real Madrid igualó 2-2 con Elche
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad