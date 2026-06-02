Carlos 'Pibe' Valderrama se la juega por James Rodríguez, en Selección Colombia; "déjenmelo quieto"

La Selección Colombia se despidió de gran manera del país con una sólida victoria 3-1 sobre Costa Rica, en juego de fogueo antes del Mundial 2026 y que sirvió de examen para el director técnico Néstor Lorenzo. Fueron varios los puntos altos de la 'tricolor' y un histórico jugador apareció en redes sociales, dando un análisis de lo ocurrido en El Campín, y con nombres propios, entre ellos, el de James Rodríguez.

Se trata de Carlos 'Pibe' Valderrama, el mítico '10' que fue estrella y figura con el combinado nacional en los Mundiales de 1990, 1994 y 1998. El samario, con la jocosidad que siempre lo caracteriza, apareció en un video junto a su esposa Elvira Redondo.

"James está descansado, déjenmelo quieto; los dos Lucho, bien, Luis Díaz viene volando; Lucho Suárez, metió un golazo. Todo el mundo está bien. estamos listos. Dávinson hizo el primer gol, no falla. Estamos listos, estos son los muchachos que nos van a representar y que vamos apoyar", fueron las palabras del nacido en el barrio 'El Pescaito', en la capital del Magdalena.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP

James Rodríguez ingresó a los 46 minutos, en el entretiempo, para ocupar el lugar de Jorge Carrascal, quien tuvo una discreta primera parte. El '10' colombiano completo 48 de 52 pases, tocó 62 veces la pelota y asistió a Luis Javier Suárez en el tercer tanto, logrando una nota de 7,8 puntos por parte del portal especializado 'Sofascore'.



La otra figura del combinado nacional fue Luis Díaz, quien anotó el segundo tanto y con sus regates y acciones individuales le hizo mucho daño a los 'ticos'. 10 puntos fue su calificación, dando cuenta del gran nivel que tiene y consolidando lo que venía haciendo con el Bayern Múnich, club con el cual ganó en su primera temporada la Supercopa y Copa de Alemania, y la Bundesliga.