Programación de Roland Garros 2026; hora y dónde ver los partidos, EN VIVO, por TV

Cada vez falta menos para conocer a los campeones del Roland Garros 2026. Por eso, los amantes del tenis no se quieren perder ni un solo detalle y más por las sorpresas que se han presentado. Novak Djokovic y Jannik Sinner quedaron eliminados en la rama masculina, mientras que Iga Swiatek dijo 'adiós' por el lado femenino.
Este miércoles 3 de junio, en la mayoría hay acción de cuartos de final para completar los cuadros de 'semis'. De hecho, solo en dobles mixtos ya se conocerán los finalistas y quienes lucharán por el anhelado título. La programación iniciará desde las 4:00 de la mañana (hora de Colombia), con el duelo entre Anna Kalinskaya y Maja Chwalińska, y finalizará con Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi, a la 1:15 p.m.
¿A qué hora y dónde ver el Roland Garros, miércoles 3 de junio?
Anna Kalinskaya vs. Maja Chwalińska
Hora: 4:00 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
Aryna Sabalenka vs. Diana Shnaider
Hora: 5:10 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
Narayanaswamy Sriram Balaji y Marcelo Demoliner vs. Henry Patten y Harri Heliövaara
Hora: 5:10 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Simonne-Mathieu.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
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Marcel Granollers y Horacio Zeballos vs. Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin
Hora: 5:10 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
Sander Arends y David Pel vs. Pierre-Hugues Herbert y Quentin Halys
Hora: 6:20 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
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Félix Auger-Aliassime vs. Flavio Cobolli
Hora: 6:20 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
Andrea Vavassori y Sara Errani vs. Laura Siegemund y Édouard Roger-Vasselin
Hora: 7:30 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: semifinales.
Transmisión: Disney+.
Gabriela Dabrowski y Evan King vs. Nikola Mektić vs. Asia Muhammad
Hora: 7:30 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Simonne-Mathieu.
Fase: semifinales.
Transmisión: Disney+.
Ellen Perez y Demi Schuurs vs. Aleksandra Krunić y Anna Danilina
Hora: 8:40 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Simonne-Mathieu.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
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Shuko Aoyama y Liang En-shuo vs. Guo Hanyu y Kristina Mladenovic
Hora: 8:40 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi
Hora: 1:15 p.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.
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