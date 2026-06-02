Programación de Roland Garros 2026; hora y dónde ver los partidos, EN VIVO, por TV

Cada vez falta menos para conocer a los campeones del Roland Garros 2026. Por eso, los amantes del tenis no se quieren perder ni un solo detalle y más por las sorpresas que se han presentado. Novak Djokovic y Jannik Sinner quedaron eliminados en la rama masculina, mientras que Iga Swiatek dijo 'adiós' por el lado femenino.

Este miércoles 3 de junio, en la mayoría hay acción de cuartos de final para completar los cuadros de 'semis'. De hecho, solo en dobles mixtos ya se conocerán los finalistas y quienes lucharán por el anhelado título. La programación iniciará desde las 4:00 de la mañana (hora de Colombia), con el duelo entre Anna Kalinskaya y Maja Chwalińska, y finalizará con Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi, a la 1:15 p.m.

¿A qué hora y dónde ver el Roland Garros, miércoles 3 de junio?

Anna Kalinskaya vs. Maja Chwalińska

Hora: 4:00 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Philippe Chatrier.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.

Aryna Sabalenka vs. Diana Shnaider

Hora: 5:10 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Philippe Chatrier.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.



Narayanaswamy Sriram Balaji y Marcelo Demoliner vs. Henry Patten y Harri Heliövaara

Hora: 5:10 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Simonne-Mathieu.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.

Publicidad

Marcel Granollers y Horacio Zeballos vs. Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin

Hora: 5:10 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Suzanne Lenglen.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.

Sander Arends y David Pel vs. Pierre-Hugues Herbert y Quentin Halys

Hora: 6:20 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Suzanne Lenglen.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.

Jannik Sinner, tenista italiano, quedó eliminado en la segunda ronda del Roland Garros 2026 AFP

Publicidad

Félix Auger-Aliassime vs. Flavio Cobolli

Hora: 6:20 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Philippe Chatrier.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.

Andrea Vavassori y Sara Errani vs. Laura Siegemund y Édouard Roger-Vasselin

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Suzanne Lenglen.

Fase: semifinales.

Transmisión: Disney+.

Gabriela Dabrowski y Evan King vs. Nikola Mektić vs. Asia Muhammad

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Simonne-Mathieu.

Fase: semifinales.

Transmisión: Disney+.

Ellen Perez y Demi Schuurs vs. Aleksandra Krunić y Anna Danilina

Hora: 8:40 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Simonne-Mathieu.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.

Publicidad

Shuko Aoyama y Liang En-shuo vs. Guo Hanyu y Kristina Mladenovic

Hora: 8:40 a.m. (Colombia).

Cancha: Court Suzanne Lenglen.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.

Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi

Hora: 1:15 p.m. (Colombia).

Cancha: Court Philippe Chatrier.

Fase: cuartos de final.

Transmisión: Disney+.