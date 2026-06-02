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Gol Caracol  / Tenis  / Programación de Roland Garros 2026; hora y dónde ver los partidos, EN VIVO, por TV

Programación de Roland Garros 2026; hora y dónde ver los partidos, EN VIVO, por TV

La edición 125 de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, está llegando a su final y este miércoles 3 de junio hay partidos de cuartos de final y semifinales.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Imagen de referencia del trofeo que se le entrega al campeón del Roland Garros
Imagen de referencia del trofeo que se le entrega al campeón del Roland Garros
AFP

Cada vez falta menos para conocer a los campeones del Roland Garros 2026. Por eso, los amantes del tenis no se quieren perder ni un solo detalle y más por las sorpresas que se han presentado. Novak Djokovic y Jannik Sinner quedaron eliminados en la rama masculina, mientras que Iga Swiatek dijo 'adiós' por el lado femenino.

Este miércoles 3 de junio, en la mayoría hay acción de cuartos de final para completar los cuadros de 'semis'. De hecho, solo en dobles mixtos ya se conocerán los finalistas y quienes lucharán por el anhelado título. La programación iniciará desde las 4:00 de la mañana (hora de Colombia), con el duelo entre Anna Kalinskaya y Maja Chwalińska, y finalizará con Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi, a la 1:15 p.m.

Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros.
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¿A qué hora y dónde ver el Roland Garros, miércoles 3 de junio?

Anna Kalinskaya vs. Maja Chwalińska
Hora: 4:00 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

Aryna Sabalenka vs. Diana Shnaider
Hora: 5:10 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

Narayanaswamy Sriram Balaji y Marcelo Demoliner vs. Henry Patten y Harri Heliövaara
Hora: 5:10 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Simonne-Mathieu.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

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Marcel Granollers y Horacio Zeballos vs. Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin
Hora: 5:10 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

Sander Arends y David Pel vs. Pierre-Hugues Herbert y Quentin Halys
Hora: 6:20 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

Jannik Sinner, tenista italiano, quedó eliminado en la segunda ronda del Roland Garros 2026
Jannik Sinner, tenista italiano, quedó eliminado en la segunda ronda del Roland Garros 2026
AFP

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Félix Auger-Aliassime vs. Flavio Cobolli
Hora: 6:20 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

Andrea Vavassori y Sara Errani vs. Laura Siegemund y Édouard Roger-Vasselin
Hora: 7:30 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: semifinales.
Transmisión: Disney+.

Gabriela Dabrowski y Evan King vs. Nikola Mektić vs. Asia Muhammad
Hora: 7:30 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Simonne-Mathieu.
Fase: semifinales.
Transmisión: Disney+.

Ellen Perez y Demi Schuurs vs. Aleksandra Krunić y Anna Danilina
Hora: 8:40 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Simonne-Mathieu.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

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Shuko Aoyama y Liang En-shuo vs. Guo Hanyu y Kristina Mladenovic
Hora: 8:40 a.m. (Colombia).
Cancha: Court Suzanne Lenglen.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi
Hora: 1:15 p.m. (Colombia).
Cancha: Court Philippe Chatrier.
Fase: cuartos de final.
Transmisión: Disney+.

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