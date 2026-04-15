Qué significa Boston River y de dónde salió el nombre del rival de Millonarios, en Copa Sudamericana

En el fútbol uruguayo son conocidos a nivel sudamericano e incluso internacional clubes como Nacional y Peñarol, los más grandes de este país. Sin embargo, otros clubes han hecho camino al andar y han inscrito su nombre en torneos de la Conmebol, como es el caso de Boston River, del que se habla en nuestro país por ser el rival de Millonarios, este miércoles (9:00 p.m.) en la cancha de El Campín, en la segunda jornada del grupo C de la Copa Sudamericana.

La historia data de la creación del club el 20 de agosto de 1939 en la ciudad de Montevideo y cuentan los doctos del balompié uruguayo que su nombre salió producto de una conjunción: Boston, que era el nombre de una reconocidad sastrería, y River, en honor al River Plate argentino, del que era hincha Juan Deri, el presidente fundador de ese entonces. En el año 1954, sus directivos obtuvieron su afiliación a Asociación Uruguaya de Fútbol y se mantuvieron participando hasta 1981. Ahí tuvieron un receso, en el que solamente participaron en los torneos del fútbol sala, para regresar y quedarse en 1999.

En Gol Caracol consultamos al periodista Leo Díaz, de Telemundo Uruguay, quien describió que "es uno de los equipos más pequeños del fútbol uruguayo. Se trata de una sociedad anónima deportiva venezolana que desde hace algunos años invierte en el país y en el club, que además es relativamente nuevo en Primera División".

En el sitio web 'One Football' destacaron en ese sentido que "en 2009 se crea Boston River SAD, la Sociedad Anónima que administra los equipos de Boston River en sus ramas profesionales (masculino y femenino), así como las divisiones formativas".



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Al revisar las estadísticas, el club de uniforme a rayas de colores rojos y verdes no ha sido campeón del fútbol uruguayo y su ascenso a primera división se dio hace ya una década.

¿Cuáles han sido las participaciones internacionales de Boston River?

El Boston River, de Uruguay, ha logrado consolidarse como un animador recurrente en los torneos continentales, acumulando hasta la fecha seis participaciones en competencias oficiales de la Conmebol. Su debut internacional se produjo en la Copa Sudamericana 2017, donde eliminó a Comerciantes Unidos antes de caer frente al experimentado Cerro Porteño.

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En años posteriores, el club mantuvo su presencia competitiva, destacando especialmente en las ediciones de 2025 y 2026, donde alcanzó por primera vez la fase de grupos del torneo, firmando victorias memorables como el contundente 5-0 como visitante ante Guaraní de Paraguay. En la Copa Libertadores, "El Sastre" ha tenido dos apariciones significativas en 2023 y 2025.