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Gol Caracol  / Qué significa Boston River y de dónde salió el nombre del rival de Millonarios, en Copa Sudamericana

Qué significa Boston River y de dónde salió el nombre del rival de Millonarios, en Copa Sudamericana

Este miércoles, a las 9 de la noche, Millonarios recibirá la visita de Boston River, equipo uruguayo que es dirigido por Ignacio Ithurralde, exjugador de los 'embajadores'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Boston River enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana.
Boston River enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana.
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