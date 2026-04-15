DT de Vasco da Gama explotó ante expulsión de Carlos Cuesta, en Sudamericana; "fue infantil"

Vasco da Gama sumó una dolorosa derrota en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Renato Gaúcho perdieron 1-2 frente a Audax Italiano, en cumplimiento de la segunda jornada del Grupo G; el 'gigante de la colina' terminó con dos expulsados, uno de ellos fue el colombiano Carlos Cuesta.

Finalizado el encuentro en el Estadio Sao Januário, el timonel del elenco de Río de Janeiro compareció en rueda de prensa y allí generó sus impresiones de lo fue la contienda; criticó duramente la actuación del árbitro, y habló de Cuesta por la roja que le sacaron al minuto 83, acción que posteriormente terminó en el gol del triunfo del rival desde el punto blanco del penalti.

"Siempre he dicho que la prioridad del club es el Campeonato Brasileño. Es la prioridad del club. La Conmebol debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. ¿Es esa la preocupación de la Conmebol (con respecto al proceso)? Pero nadie está poniendo excusas por la derrota. Sabíamos que iba a ser difícil, nos pusimos en ventaja, perdimos a un jugador en el primer tiempo. Es muy difícil jugar 11 contra 11, y con un jugador menos entonces... Desafortunadamente, el rival mejoró y al final del partido, desafortunadamente, cometimos un penal infantil (la falta de Cuesta) que nos hizo perder el partido", cuestionó Renato Gaúcho en su intervención con la prensa.

Carlos Cuesta, expulsado en Vasco da Gama - Foto: AFP

A renglón seguido, el timonel del Vasco da Gama volvió a referirse a las expulsiones que tuvo su equipo en el certamen continental.



"Hablo mucho incluso de las tarjetas amarillas, para que no las entiendan, imagínense una roja. La expulsión de JP fue injusta, no sé por qué expulsaron a Cuesta, si ofendió al árbitro o era el último hombre. Desde el primer tiempo nos perjudicaron, pero nadie está poniendo excusas por la derrota. 11 contra 11 ya es difícil, hubo un error y una expulsión", añadió.



Así calificaron la actuación de Carlos Cuesta en Vasco vs. Audax Italiano

"Estaba jugando bastante bien hasta el penalti, que generó polémica, pero el colombiano arriesgó su vida al abrazar a un jugador rival en el borde del área. Terminó siendo expulsado por el incidente y perjudicó a su equipo, que luego encajó el gol de la victoria", reseñaron en 'Globo Esporte' del futbolista con proceso en la Selección Colombia.

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Con respecto a su calificación le otorgaron un 3.5 sobre 10, mientras que los 'torcedores' del Vasco da Gama lo 'rajaron' con un 1.5.