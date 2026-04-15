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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de Vasco da Gama explotó ante expulsión de Carlos Cuesta, en Sudamericana; "fue infantil"

DT de Vasco da Gama explotó ante expulsión de Carlos Cuesta, en Sudamericana; "fue infantil"

Carlos Cuesta cometió una falta que terminó en penalti a favor del Audax Italiano y su posterior expulsión en el partido por Copa Sudamericana. Vasco da Gama perdió 1-2.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Carlos Cuesta, defensor colombiano del Vasco da Gama.
Carlos Cuesta, defensor colombiano del Vasco da Gama.
X de @VascodaGama

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