Emiliana Arango, a pura autocrítica; "debo mejorar en muchos aspectos de mi juego"

La colombiana Emiliana Arango, raqueta 59 del mundo, afirmó este miércoles que aunque lleva un año de buenos resultados en el tour de la WTA, su tenis tiene margen para crecimiento y en eso se enfoca.

"No creo que no es una sola cosa en la que deba mejorar; debo hacerlo en todos los aspectos de mi juego, pero más importante que el tenis es seguir creciendo como persona", dijo la antioqueña a EFE.

Arango, finalista del Mérida 500 de la WTA del año pasado, derrotó en su debut este año, por 7-6(0), 6-2 a la rusa Anastasia Potapova, con lo cual accedió a octavos de final, fase en la que se enfrentará con la checa María Bouzkova, cuarta favorita.

En el 2025, además de llegar a la final en Mérida, Arango accedió a la del WTA 500 de Guadalajara y se confirmó como una de las tenistas más aclamadas en México.



"Sobre todo niños, en México me quieren bastante. Me hacen sentir como en casa y me emociona jugar con estadios casi llenos".

Aunque en su perfil del WTA se menciona el polvo de ladrillo como la superficie en la que Emiliana prefiere jugar, la tenista no está segura de eso.

"El año pasado hice dos finales en canchas duras. Yo crecí jugando en arcilla: es donde aprendí a jugar y tengo un cariño por las canchas de tierra, pero no creo que sea mejor en un tipo de superficie que en otra. Disfruto jugando mucho en las dos", explicó.

De derrotar este miércoles a Bouzkova, Arango alcanzará los cuartos de final. Un triunfo más y en la fase de las cuatro mejores la colombiana iría ante la campeona defensora, la estadounidense Emma Navarro, siempre y cuando la norteamericana no sea eliminada.

Hace un año, Navarro derrotó por 6-0, 6-0 a la colombiana en la final de Mérida, lo que tiene a Arango deseosa de un nuevo partido para poder mostrar su crecimiento.

"No tengo obsesión por volver a jugar con ella, pero sería algo muy lindo, aunque la verdad, me da igual si pasa o no", agregó.

Además de Arango, en los octavos de final de Mérida hay otra colombiana, Camila Osorio, que en su debut eliminó por 6-4, 6-3 a la indonesia Janice Tjen, sexta favorita.

Osorio se levantó de un 1-4 para ganar cinco juegos seguidos en el primer set y volvió a ser mejor en el segundo para confirmar su buen inicio de temporada.

"He compartido con Cami desde los ocho años; hay una relación muy linda entre nosotras. La admiro porque ha logrado vencer muchos obstáculos en su carrera, es una gran mujer y es especial compartir con ella", señaló Emiliana.

Osorio enfrentará hoy a la británica Katie Boulter, en uno de los partidos más esperados de la tercera fecha del torneo de Mérida, que, además de a las colombinas, tiene en competencia a otras dos jugadoras hispanas, las españolas Jessica Bouzas Maneiro y Cristina Bucsa.