Richard Ríos, cerca de un golazo en Real Madrid vs Benfica; Thibaut Courtois y una brillante atajada

Benfica y Real Madrid se fueron empatando 1-1 al descanso en el partido de vuelta de los play offs de la Champions League, pero los portugueses pudieron irse adelante con una jugada clara del colombiano Richard Ríos.

Al minuto 37, luego de una buena jugada colectiva de los lusos, la pelota le quedó servida al mediocampista antioqueño, quien recibió y disparó con potencia al primer palo. La dirección del balón apuntaba a que iba a terminar al fondo de la red.

Sin embargo, una vez más Thibaut Courtois mostró que es uno de los mejores arqueros del mundo, y con una reacción llena de reflejos, se estiró para salvar al Real Madrid. Las cámaras enfocaron a Richard Ríos, quien no podía creer lo que le detuvo el guardameta rival.



Así fue le chance de gol de Richard Ríos en Real Madrid vs Benfica, en la Champions League: