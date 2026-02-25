Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, cerca de un golazo en Real Madrid vs Benfica; Thibaut Courtois y una brillante atajada

Richard Ríos, cerca de un golazo en Real Madrid vs Benfica; Thibaut Courtois y una brillante atajada

El mediocampista colombiano Richard Ríos tuvo una chance al minuto 37 del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, y aunque parecía que tenía destino de gol, el arquero del Real Madrid se lució.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de feb, 2026
Richard Ríos Real Madrid vs Benfica
Richard Ríos en partido Real Madrid vs Benfica - Foto:
AFP

