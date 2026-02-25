Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atalanta y una épica clasificación en Champions; triunfo 4-1 sobre Borussia Dortmund con agónico gol

Atalanta y una épica clasificación en Champions; triunfo 4-1 sobre Borussia Dortmund con agónico gol

En la última jugada del partido, Atalanta convirtió de tiro penalti y se impuso en la serie contra el Borussia Dortmund por marcador de 4-3. En la ida, los alemanes habían ganado 2-0.

Por: EFE
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Jugadores del Atalanta celebrando el triunfo sobre Borussia Dortmund.
Jugadores del Atalanta celebrando el triunfo sobre Borussia Dortmund.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad