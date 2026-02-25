Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios presentó queja formal por polémicas jugadas en partido contra Internacional de Bogotá

Millonarios presentó queja formal por polémicas jugadas en partido contra Internacional de Bogotá

Este miércoles se dio a conocer el documento de Millonarios dirigido a la Comisión Arbitral Nacional, en el que piden revisión, y de paso publicación de los audios del VAR.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Millonarios vs Internacional de Bogotá
Millonarios vs Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad