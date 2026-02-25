Millonarios presentó queja formal por polémicas jugadas en partido contra Internacional de Bogotá

El pasado sábado 21 de febrero Millonarios perdió 3-2 con el líder de la Liga BetPlay 2026-I, Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo, en un partido que quedó marcado con dos polémicas arbitrales y que en el conjunto 'embajador' decidieron quejarse formalmente en las últimas horas, para marcar un precedente en el tema.

Este miércoles se conoció el documento enviado por el club azul dirigido a la Comisión Arbitral Nacional, en el que "con gran preocupación, por medio de la presente comunicación, Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. (“Millonarios”) presenta una segunda queja formal, en este caso, en relación con dos acciones de juego ocurridas en el partido disputado contra el club Internacional de Bogotá el 21 de febrero de 2026, correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026".



Millonarios y su queja formal por polémica en partido contra Inter Bogotá

La dos jugadas en las que puntualizan el reclamo desde las huestes 'embajadoras' son las del penalti contra Mackalister Silva, y una falta dentro del área en los instantes finales del compromiso, contra su delantero Leonardo Castro. Al final, ninguna fue sancionada por el árbitro Carlos Ortega o revisado a favor por parte de los encargados del VAR.

Sobre dicha acción señalaron que "en el minuto 45 del partido, el árbitro central decretó una pena máxima a favor de Millonarios y expulsó al jugador Carlos Vivas (el “Jugador No. 2”). Es decir, el árbitro tomó una decisión en los términos del numeral 2 del apartado I del “Protocolo: principios, aspectos prácticos y procedimientos” del VAR (el “Protocolo VAR”) contenido en las Reglas de Juego de la International Football Association Board (“Reglas IFAB”). Al respecto, tanto en el numeral 3 del apartado I como el apartado 2 del Protocolo VAR se establece la siguiente prohibición expresa".

Con dicho argumento, Millonarios expresó que "de manera muy respetuosa, consideramos que el hecho de que las decisiones de un árbitro con visual perfecta y directa, en donde no se genera un error claro y obvio, puedan ser chequeadas por el VAR, no solo viola flagrantemente el Protocolo VAR, sino que desnaturaliza la función del árbitro central como suprema autoridad del Partido".



Sobre la segunda jugada polémica del partido frente a Internacional de Bogotá es el 'agarrón' de un defensor del equipo rival a Leonardo Castro, cuando la pelota le caía al delantero de los azules, en los minutos finales del encuentro.

¿VAR?



Cuando es para revisar goles nuestros, todo es “interpretación”.

Cuando es para anularnos, ahí sí aparece el “error claro, obvio y manifiesto”. Qué casualidad…



Si el árbitro ve y pita, se respeta.

Pero si desde la cabina deciden el partido, entonces publiquen los audios.… pic.twitter.com/8WB7WirYra — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) February 25, 2026

Con esto, en las toldas de Millonarios dijeron que "en virtud de lo anterior, ratificamos que en nuestro criterio existe evidencia clara e incontrovertible de que el Jugador No. 2 incurrió en una infracción sancionable con la concesión de un tiro penal".

Para terminar el extenso documento, las peticiones del equipo bogotano a la Comisión Arbitral Nacional son las siguientes:

1. "Que se realice una revisión exhaustiva del procedimiento llevado a cabo durante el Partido en relación con las dos jugadas que involucran al Jugador No. 2 de Internacional de Bogotá y nos informen sobre los resultados, conclusiones y medidas resultantes"

2. "Se publiquen las imágenes y el audio del VAR del Partido para conocer los procedimientos adoptados por el cuerpo arbitral y determinar si se cumplió el criterio general establecido en la sección de “Chequeo” del numeral 4 “Procedimientos” del Protocolo VAR".