Partidos EN VIVO HOY 10 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Grandes partidos para este miércoles 10 de diciembre en el planeta fútbol. En Catar juega el Flamengo, que tiene en sus filas a Jorge Carrascal, y que se medirá en la segunda fase de la Copa Intercontinental a Cruz Azul de Willer Ditta.
Los que tendrán acción son Benfica, que se verá las caras con Napoli, mientras que la Juventus de Juan Cabal se enfrentará con Pafos FC.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 10 de diciembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Partido
|Hora
|Canal(es)
|Sanfrecce Hiroshima vs. Shanghai Shenhua
|5:00 a. m.
|AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Cruz Azul vs. CR Flamengo
|12:00 p. m.
|FIFA Copa Intercontinental - FIFA+
|Qarabag FK vs. Ajax
|12:45 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Villarreal vs. København
|12:45 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Vålerenga Kvinner vs. Paris FC Femenino
|12:45 p. m.
|Champions League Femenina - Disney+ Premium
|FC Barcelona Femenino vs. Benfica Femenino
|12:45 p. m.
|Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt
|3:00 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Hull City vs. Wrexham
|3:00 p. m.
|Championship - Disney+ Premium
|Manchester United Femenino vs. Olympique Lyonnais Femenino
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Bayer Leverkusen vs. Newcastle
|3:00 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|Real Madrid vs. Manchester City
|3:00 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Athletic Club vs. Paris Saint-Germain
|3:00 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Chelsea Femenino vs. AS Roma Femenino
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Benfica vs. Napoli
|3:00 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN 7
|Atlético Madrid Femenino vs. Bayern Múnich Femenino
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Club Brugge vs. Arsenal
|3:00 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Juventus vs. Pafos FC
|3:00 p. m.
|Champions League - Disney+ Premium, ESPN 6
Publicidad