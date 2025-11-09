Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se salvaron: increíble lo que vivió el Crystal Palace

El Crystal Palace empató a cero este domingo frente al Brighton en un encuentro en el que el VAR fue determinante, al intervenir para anular un penalti señalado inicialmente sobre Georginio Rutter en la segunda parte.

El mediapunta francés se dejó caer en el área y, tras revisar la acción en el monitor, el árbitro rectificó su decisión e incluso amonestó al futbolista con tarjeta amarilla por simular.

Ambos equipos dispusieron de ocasiones en la primera mitad por medio del paraguayo Diego Gómez para el Brighton y el senegalés Ismaila Sarr para el Crystal Palace, pero los dos se toparon con los guardametas.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, celebran un título en el fútbol inglés Getty Images

En la segunda parte, el ritmo de juego disminuyó y el Crystal Palace acusó el desgaste de participar en tres competiciones —Premier League, Copa de Inglaterra y Liga Conferencia—, aunque Daichi Kamada estuvo cerca de marcar el gol de la victoria.

Publicidad

Con este empate, el conjunto londinense se mantiene décimo con 17 puntos, justo por delante del Brighton, que se coloca undécimo con 16.