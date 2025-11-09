Johan Mojica se reportó con brillante asistencia en Mallorca vs. Getafe; vea el video

Este domingo, por la fecha 12 de la Liga de España, Mallorca recibió en su estadio la visita del Getafe, en un duelo donde Johan Mojica fue titular y participó en el primer gol de su equipo con una gran asistencia.

A los 14 minutos, el jugador de la Selección Colombia recibió un pase largo por el costado izquierdo, ganó en velocidad y lanzó un centro preciso para Vedat Muriqi, quien definió de pierna derecha para mandarla al fondo de la red. Esta es la tercera asistencia de Johan Mojica en lo que va de la temporada con Mallorca.



Vea la asistencia de Johan Mojica con Mallorca