Cesc Fàbregas apuntó contra Yerry Mina y mostró los dientes ante críticas a Morata

El defensor colombiano Yerry Mina fue uno de los protagonistas del empate sin goles entre Cagliari y Como por la jornada 11 de la Serie A, no solo por su desempeño defensivo, sino por un fuerte cruce con el delantero español Álvaro Morata que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El incidente se presentó sobre el minuto 60, cuando el arquero del Cagliari, Elia Caprile, controló una devolución. Morata corrió a presionar y terminó chocando por detrás al zaguero colombiano, quien cayó aparatosamente al suelo, provocando la inmediata molestia del atacante español.

Visiblemente indignado, Morata lanzó su brazalete de capitán y protestó airadamente contra el juez central, acción que le costó la tarjeta amarilla. Su enfado fue tal que incluso pidió el cambio y abandonó el campo apenas dos minutos después del encontronazo con el jugador de la Selección Colombia.



“Siempre defenderé a mi jugador”

Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.

Tras el compromiso, el entrenador del Como, el español Cesc Fàbregas, se refirió al altercado entre su delantero y el defensor colombiano.

“Antes del partido le expliqué a Morata qué tipo de central iba a enfrentar. Prefiero no jugar con jugadores como Yerry Mina en contacto. La decisión es del árbitro... Él ya sabía que alguien entraría en lugar de Álvaro. Si hay que resolverlo, lo haremos internamente, pero no hay motivo de queja; siempre defenderé a mi jugador”, señaló Fàbregas en rueda de prensa.

Números de Yerry Mina

En la presente temporada con el Cagliari, el nacido en Guachené (Cauca) ha disputado un total de 10 partidos, con registro de un gol en 808 minutos en cancha.

El defensor central se unirá en las próximas horas a la concentración de la Selección Colombia, que por la fecha FIFA enfrentará a Nueva Zelanda y Australia los días 15 y 18 de noviembre en territorio norteamericano.



¿Cuándo vuelve a jugar Cagliari?

Yerry Mina tendrá acción nuevamente con su equipo el próximo 22 de noviembre, cuando Cagliari reciba la visita del Genoa en el marco de la fecha 12 de la Serie A.