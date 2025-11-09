Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su increíble golazo con Bayern Múnich; "posibilidades eran bajísimas"

Luis Díaz y su increíble golazo con Bayern Múnich; "posibilidades eran bajísimas"

El guajiro deslumbró en Alemania con un golazo frente al Unión Berlín, el cual fue destacado por la prensa germana, que se despachó en elogios hacia ‘Lucho’.

Por: Javier García
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en el 2-2 en su visita a Unión Berlín por la Bundesliga.
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en el 2-2 en su visita a Unión Berlín por la Bundesliga.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad