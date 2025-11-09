Luis Díaz y su increíble golazo con Bayern Múnich; "posibilidades eran bajísimas"

Luis Díaz sigue siendo protagonista en Alemania. El colombiano volvió a deslumbrar con una brillante actuación en la Bundesliga, esta vez marcando un golazo en el empate 2-2 del Bayern Múnich frente al Unión Berlín, en compromiso válido por la décima fecha del campeonato alemán.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany tuvo un partido exigente ante un rival que logró ponerle freno a su impresionante racha de 16 victorias consecutivas. Aunque el Bayern dominó gran parte del juego, el Unión Berlín resistió y consiguió rescatar un punto en su estadio ante el poderoso equipo bávaro.

A los 27 minutos, Danilho Doekhi adelantó al conjunto local, pero la respuesta del Bayern no tardó en llegar. A los 38, Luis Díaz se inventó una genialidad: tras una pared con Josip Stanisic, el pase del croata quedó largo, pero el guajiro evitó que el balón saliera por la línea final, se deshizo de su marca y, sin ángulo, soltó un remate potente de pierna derecha que se coló en el arco rival. Una obra de arte que rápidamente dio la vuelta al mundo.

“No debería ser posible marcar desde ese ángulo”

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich

El golazo del colombiano generó una oleada de elogios en la prensa alemana, que destacó no solo la dificultad técnica de la jugada, sino también la precisión del disparo.

El reconocido portal Sky Sports Alemania analizó la anotación de ‘Lucho’ y resaltó que la probabilidad de convertir desde esa posición era mínima.

“No debería ser posible marcar desde ese ángulo, ¡pero Luis Díaz lo consiguió! El sábado por la tarde, la estrella del Bayern causó sensación con su golazo contra el Union Berlin. La probabilidad de marcar desde esa posición era bajísima. Para ser exactos, ¡el valor de xGoals era de tan solo 0,03!”, publicó el medio alemán.

Su actuación reafirma el gran momento que atraviesa el atacante colombiano, quien se ha convertido en pieza clave del esquema de Kompany en el Bayern.

Números de Luis Díaz

En la presente temporada con el conjunto bávaro, Luis Díaz ha disputado 17 partidos en todas las competiciones, acumulando 11 goles y cinco asistencias en 1.334 minutos en cancha.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Tras el receso por la fecha FIFA, el Bayern Múnich volverá a la acción el sábado 22 de noviembre, cuando reciba al Friburgo en el Allianz Arena, en duelo correspondiente a la fecha 11 de la Bundesliga, a partir de las 9:30 a. m. (hora colombiana).