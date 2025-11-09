Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Corea del Norte; hora y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial Sub-17

Selección Colombia vs. Corea del Norte; hora y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial Sub-17

Los dirigidos por Freddy Hurtado se jugarán la vida en el Mundial Sub-17 de Catar frente a Corea del Norte, que busca mantener el liderato del grupo.

Por: Javier García
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Colombia vs. Corea del Norte, por la tercera fecha del Mundial Sub-17
Colombia vs. Corea del Norte, por la tercera fecha del Mundial Sub-17
FCF/Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad