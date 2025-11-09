Selección Colombia vs. Corea del Norte; hora y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 afrontará una auténtica final en la última jornada del grupo G del Mundial de Catar, donde está obligada a vencer a Corea del Norte si quiere avanzar a la siguiente fase del torneo. Los dirigidos por Fredy Hurtado no han logrado sumar de a tres en sus dos primeras presentaciones y llegan con la presión al máximo.

La 'tricolor' igualó 1-1 ante Alemania en su debut, en un partido en el que mostró carácter frente al vigente campeón, pero no logró sostener la ventaja. En la segunda fecha, empató 0-0 con El Salvador, resultado que complicó su panorama, ya que el equipo centroamericano era, en el papel, el rival más accesible del grupo.

Con solo dos puntos en la tabla, Colombia necesita ganar sí o sí para asegurar un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial. La victoria es la única vía posible para clasificar, pues solo los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros continuarán en competencia.



Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Corea del Norte

Selección Colombia Sub-17 en el partido contra Alemania Foto: X/@FCFSeleccionCol

Por la tercera fecha del grupo G, la Selección Colombia Sub-17 se jugará su última carta para seguir con vida en la Copa del Mundo de la categoría frente a Corea del Norte, este lunes 10 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m. (hora colombiana), con transmisión por Caracol Televisión HD2, Gol Caracol y la aplicación Ditu.



¿Cómo llega Corea del Norte?

El conjunto asiático llega con confianza tras empatar 1-1 con Alemania en su última presentación, resultado que lo mantiene como líder del grupo. En su debut, Corea del Norte goleó 5-0 a El Salvador, mostrando contundencia ofensiva y solidez en defensa.



Tabal de posiciones grupo G del Mundial Sub-17