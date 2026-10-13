Partidos EN VIVO HOY 13 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero ofrece partidazos para no perderse. Hay acción en la fase de liga de la Champions League, y este día 'salen al ruedo' equipos como el Bayern Múnich de Luis Díaz, el Barcelona que enfrenta al Galatasaray de Dávinson Sánchez, y el Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, que visita al Lens.
Además, de la semifinal de ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana y el vibrante partido por Liga BetPlay II-2026 entre Millonarios y Once Caldas.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, martes 13 de octubre del 2026:
|Partido
|Hora (COL)
|Competición
|Canales de Transmisión
|Sabah FK vs. Slavia Praha
|11:45 a.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Lens vs. Sporting Lisboa
|11:45 a.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|Inter Milan vs. Club Brugge
|2:00 p.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Arsenal vs. Lille
|2:00 p.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Galatasaray vs. FC Barcelona
|2:00 p.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Atlético Madrid vs. Manchester United
|2:00 p.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Villarreal vs. Napoli
|2:00 p.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 6
|Viking FK vs. Bayern Múnich
|2:00 p.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|RB Leipzig vs. PSV Eindhoven
|2:00 p.m.
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 7
|Stoke City vs. Middlesbrough
|2:00 p.m.
|Championship
|Disney+ Premium
|Bucaramanga vs. Águilas Doradas
|6:30 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Boca Juniors vs. Vasco da Gama
|7:30 p.m.
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN
|Millonarios vs. Once Caldas
|8:30 p.m.
|Liga BetPlay
|Win