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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 13 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 13 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 13 de octubre, con acción en la Champions League, en la Copa Sudamericana y en la Liga BetPlay. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Luis Díaz y Bayern Múnich tienen acción este martes en la Champions League.
Luis Díaz y Bayern Múnich tienen acción este martes en la Champions League.
Foto: Getty Imágenes

Este martes, el calendario futbolero ofrece partidazos para no perderse. Hay acción en la fase de liga de la Champions League, y este día 'salen al ruedo' equipos como el Bayern Múnich de Luis Díaz, el Barcelona que enfrenta al Galatasaray de Dávinson Sánchez, y el Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, que visita al Lens.

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Además, de la semifinal de ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana y el vibrante partido por Liga BetPlay II-2026 entre Millonarios y Once Caldas.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, martes 13 de octubre del 2026:

PartidoHora (COL)CompeticiónCanales de Transmisión
Sabah FK vs. Slavia Praha11:45 a.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Lens vs. Sporting Lisboa11:45 a.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN
Inter Milan vs. Club Brugge2:00 p.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
Arsenal vs. Lille2:00 p.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
Galatasaray vs. FC Barcelona2:00 p.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
Atlético Madrid vs. Manchester United2:00 p.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Villarreal vs. Napoli2:00 p.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 6
Viking FK vs. Bayern Múnich2:00 p.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN
RB Leipzig vs. PSV Eindhoven2:00 p.m.Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 7
Stoke City vs. Middlesbrough2:00 p.m.ChampionshipDisney+ Premium
Bucaramanga vs. Águilas Doradas6:30 p.m.Liga BetPlayWin
Boca Juniors vs. Vasco da Gama7:30 p.m.Copa SudamericanaDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN
Millonarios vs. Once Caldas8:30 p.m.Liga BetPlayWin
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