Amaranto Perea, contento pero autocrítico en Medellín, tras 1-0 contra Cali; "falta mucho trabajo"

Minutos después de haber vencido a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot; Amaranto Perea atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, refiriéndose a los puntos positivos de este compromiso para Medellín y todo lo que viene para mejorar, de cara a lo que será este segundo semestre del año.

El estratega ‘poderoso’ inició analizando el encuentro frente a los ‘azucareros’, dejando claro que hubo pasajes destacables del equipo, aunque por situaciones del juego se fue cayendo y ahí es donde vienen las complicaciones: “Yo destaco que, por momentos, el equipo juega bien, bascula bien, entiende por dónde debe atacar. En estos dos partidos ha habido momentos en los que se juega bien al fútbol, pero cuando nos ponemos arriba del marcador, nos ponemos nerviosos y por momentos estamos confundiendo intensidad con desorden”.

“Si ajustamos ahí, creo que el equipo no solo va a poder hacer muchos más goles, sino que también podremos tener más el control del partido. Creo que, por ahí, muchas de las opciones que genera el rival, se dan porque nosotros estamos gastando más energía de la que necesitábamos gastar. A veces era replegarse un poco, estar organizados y empezar a presionar en bloque, pero muchas veces la ansiedad de querer ser intensos nos está confundiendo y ahí estamos siendo un poco desordenados”, agregó Amaranto Perea, en rueda de prensa.

[Marcador final #Pool 🔴🔵]



El Medallo la luchó hasta el final y consiguió la victoria 1x0 en la última jugada con anotación de Diego Moreno #31.#VamosMedellín pic.twitter.com/xOtI0xRhOa — DIM (@DIM_Oficial) August 2, 2026

¿Contra Cali se dio el partido que planificó en la semana?



“La idea era no darle nada al rival, ir ganando y que el rival se vaya frustrando, pero al final empezamos a dejar espacios, a errar pases, a querer llegar más rápido en portería; nos faltó un poco circular más el balón y eso nos estaba perjudicando, pero creo que hay actitud, hay ganas, a veces con desorden. Pero ajustando eso me parece que el equipo puede crecer muchísimo. Por suerte se ganó, eso es importante, pero tenemos que trabajar mucho en cómo esa segunda línea defiende más, pero al final es trabajo, mucho trabajo”.

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¿Cuáles cree que son las falencias de este Medellín?

“Ganar o corregir ganando va a ser mucho mejor porque la confianza crece, pero tenemos que achicar los errores. Medellín tiene que mejorar en muchos aspectos; muchas veces un desajuste individual termina desajustando una línea y ahí es donde tenemos que mejorar. Contra Vasco da Gama tuvimos un poco de mala suerte, más allá de la desconcentración que termina en el 2-2, hubo un poco de confusión. Tenemos que estar mucho más concentrados, estamos en un entorno donde las desatenciones nos están costando”.

Luis Amaranto Perea; nuevo director técnico de Independiente Medellín Fotografía de: AFP

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¿Por qué hizo varios cambios nominales frente al Cali?

“La ausencia de partidos de algunos jugadores, nos obligaba un poco a dar descanso contra Cali. Sobre todo porque venimos de un viaje supremamente largo y también para refrescar y darle la oportunidad a otros jugadores; es importante que se sientan del equipo, sientan que son importantes. Todo salió bien, hicimos cinco cambios y por momentos en el primer tiempo jugamos bien, yo lo que quiero es que todo el equipo agarre los conceptos, no solamente once en la cancha. En términos generales, vamos creciendo y estoy muy contento”.