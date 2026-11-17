Franco Armani 'puso la cara'. Este martes 17 de noviembre, Atlético Nacional quedó eliminado en semifinales de la Copa BetPlay, tras perder contra Once Caldas, en penaltis, en el estadio Atanasio Girardot, y el guardameta habló de lo ocurrido. Allí, explicó qué pasó, los errores cometidos, le envió un mensaje a la afición y dejó claro que es momento de pensar en lo que se viene, que son los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.

¿A qué se debió la eliminación?

"Hicimos un primer tiempo perfecto ante un rival que se agrupa bien en su campo propio, esperando a recuperar la pelota y salir de contra. Anulamos el juego de ellos por bandas y los hicimos ver mal por momentos. Sin embargo, en la parte complementaria, no entramos concentrados ni metidos. De mi lado, asumo la responsabilidad del primer gol de ellos. Sé que pude haber tomado otra decisión, pero son jugadas de partido. A partir de ahí, el partido cambió su rumbo. Tomamos decisiones apresuradas y llega el empate con una acción desafortunada, con un desvío en el camino. Obviamente, como referente y capitán, le pido disculpas al hincha porque son fieles, siempre están presentes y nos acompañan. Nuestro objetivo era conseguir una alegría, pero tenemos que aprender de estos golpes porque son duros. Desde mañana, levantaremos la cabeza e iremos al entrenamiento con cambios y otra mentalidad, ya empiezan los cuadrangulares. Lo que demanda la institución es ganar títulos. Perdón a la afición".

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¿Por qué Nacional no es constante en la concentración?

"Son simples detalles, no es más. El penalti nos desconcertó un poco y cambió el rumbo del partido. De hecho, ahí vino el empate de ellos. Tuvimos opciones para ganar el partido, con un remate en el palo, pero son cosas que sirven para lo que viene. Son cuadrangulares, finales y se resaltan los detalles en estas instancias. Entraremos con más concentración porque uno ve el partido, en general, y el rival, con poco, lo sacó adelante. Solo queda aprender de estos golpes y no cometer lo mismo".

Franco Armani Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

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¿Cómo evitar que usted siempre sea figura?

"Respecto a la defensa no tengo ninguna duda con ellos. Lo estamos haciendo bien, defendiendo de buena manera. Obviamente, el rival va a tener opciones de gol y cuando lleguen para eso está el arquero. No veo ni siento que la defensa sea floja o mala. A Once Caldas lo controlamos".



¿Qué pasó en los penaltis?

"Los penaltis son una lotería, es una realidad. Ellos patearon bien y es mérito. De igual manera, felicitar al arquero de ellos que atajó dos. Sin embargo, nosotros fuimos convencidos a patear, con la mentalidad de poder ganarlo y lo tomamos de esa manera. Obviamente, a mí me tocaron muchas definiciones por penaltis y ganarlas, pero esta vez no se dio y listo. Tenía ilusión de ganar. Ya está, solo hay que levantar la cabeza y pensar en los cuadrangulares, con el objetivo de ganar la Liga, que tenemos con qué. Hay que estar fuertes desde la parte mental y reponernos".

¿La confianza se ha visto afectada?

"Si se ponen a ver el partido, arrancamos marcando dos goles, siendo superiores a los rivales y después ellos convierten en una jugada desafortunada. Creo que la confianza no se debe perder para lo que viene, porque la necesitamos. Este grupo de jugadores se va a reponer y, en los cuadrangulares, vamos a seguir bien y a afrontar de buena manera todos los partidos".