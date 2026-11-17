Sorpresa en el estadio Atanasio Girardot. Este martes 17 de noviembre, Atlético Nacional perdió en penaltis contra Once Caldas, en semifinales de Copa BetPlay, y se quedó con las ganas de conseguir su tercer título consecutivo en este certamen. Al respecto, quien habló y 'puso la cara' fue el entrenador, Lucas González, refiriéndose a los fallos del equipo, lo que se avecina que son los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 y analizó al rival y sus virtudes.

¿Qué pasó con el equipo en el segundo tiempo?

"La verdad que no hay explicación. Estamos dolidos, con rabia y frustración. La primera parte fue buena y teníamos ventaja de dos goles. Tenemos que aprender de lo que pasó. Dar una explicación sería irresponsable. Necesito ver qué pasó en el segundo tiempo porque no puede ser que solo el rival anotó por mala suerte y ya. Desafortunadamente, estamos afuera. Sacaremos lecciones que nos sirvan para usar esto como gasolina".

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¿Por qué sacó a James Rodríguez y Elías Cabrera, que eran los mejores?

"Elías sintió una pequeña molestia física y, por eso, se hizo la variante. Luego, cuando ellos hicieron el gol de penalti, buscamos entrar con gente fresca para controlar el balón y ya".

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¿Cuál fue la clave para que Once Caldas ganara?

"Se encontraron rápido con el penalti y eso hizo que uno se ponga nervioso y ellos crean que pueden anotar el segundo. Por eso, hicimos el cambio, para evitar que perdiéramos el balón tan fácil. Ajustamos algunas cosas y fue así como llegamos, hasta el punto de rematar al palo, pero solo queda pedirle disculpas a la gente. Esto nos tiene que servir para ser más fuertes y aprender. Esta sensación de frustración debe servir para ir a ganar en Manizales, en el inicio de los cuadrangulares".



Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, sobre las convocatorias a Selección Colombia Facebook de Atlético Nacional

¿No le preocupa la gran cantidad de goles que han recibido?

"Es verdad que son muchos goles. Si queremos ser campeones, tenemos que buscar la forma de recibir menos. Empezamos un nuevo torneo, todos de ceros, con una ventaja muy pequeña, pero que sirve. Ahora, en las anotaciones que nos han marcado hay un factor común que me tiene con rabia y es que pasa cuando tenemos control del juego y estamos ganando. Perdimos la pelota y el fútbol es emocional. Ellos marcaron sin haber creado mucho. Hay que evaluar las razones, los cambios que se hicieron fue para recuperar el juego. Con los dos goles que hicieron fue suficiente para llevarnos a penaltis, felicitaciones, defendieron bien, mérito de ellos y, ahora, tengo ganas de que nos volvamos a ver".

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¿Qué aprendió de la serie?

"Siento tristeza, frustración y rabia. Ahora, quiero ver el carácter de mis jugadores y usemos esto como gasolina, más porque tenemos dos enfrentamientos contra el mismo rival que nos eliminó, pero, ahora, en cuadrangulares".