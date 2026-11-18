Las Eliminatorias Sudamericanas podrían dar un giro histórico de cara al Mundial 2030, un escenario donde la Selección Colombia y el resto de los combinados de la Conmebol no sólo buscarán un cupo a la cita orbital, sino también un posible título oficial.

Partiendo de lo anterior, las clasificatorias podrían adoptar un sistema muy diferente al tradicional, inspirado directamente en la Liga de Naciones de la UEFA. Así lo adelantó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien reveló en una reciente entrevista los detalles de la idea que se estudia en los despachos del máximo ente del fútbol sudamericano.

Publicidad

"Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título", señaló el dirigente, en charla con 'Carve Deportiva' y abriendo así la puerta a una transformación total del certamen.

Publicidad

Lo cierto es que esta propuesta cobra especial relevancia debido a la particularidad del Mundial 2030, que tendrá compromisos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay —países que ya cuentan con su cupo asegurado como anfitriones—, y ante este panorama, la Conmebol buscaría alternativas dinámicas para mantener la máxima competitividad entre las diez selecciones durante el proceso clasificatorio.



Alineación titular de la Selección Colombia contra Chile, en partido preparatorio AFP

Además, la disputa por un trofeo oficial surge como el incentivo perfecto para que los combinados no bajen el ritmo competitivo en ningún tramo del calendario, aún con el boleto mundialista en el bolsillo. Así, el camino hacia la cita orbital del 2030 se combinará con el atractivo de pelear por una corona continental sin precedentes, más allá de la Copa América.

Publicidad

¿Qué falta por definir de esta propuesta para las Eliminatorias Sudamericanas?

Aunque la idea genera un alto interés en el continente, en los despachos de la Conmebol aún quedan detalles fundamentales por resolver. El futuro reglamento deberá esclarecer cómo se distribuirán los puntos, si se mantendrá el formato de 'todos contra todos' o habrá nuevas fases, y cuál será el mecanismo definitivo para consagrar al campeón de esta competición.

Publicidad

Así las cosas, sólo queda esperar si el panorama del fútbol sudamericano podría transformarse por completo para la próxima Copa del Mundo, o si se mantiene el formato que está vigente.