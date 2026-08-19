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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 19 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 19 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY maiércoles 19 de agosto, con Sudamericana, Libertadores y el regreso del fútbol colombiano. ¡Prográmese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Santa Fe y River Plate se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Santa Fe y River Plate se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Fotos: AFP

Este miércoles 19 de agosto, la agenda futbolera está imperdible, con el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana, además del encuentro benéfico de Nacional vs. Once Caldas. Además de eso, hay Libertadores y el regreso del fútbol colombiano.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 19 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 19 de agosto del 2026:

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HoraPartidoCompetenciaCanal de transmisión
1:00 p. m.FC Barcelona vs. Al AhlyTrofeo Joan GamperFC Barcelona PPV / YouTube
2:00 p. m.Atlético de Madrid vs. MálagaLa Liga EA SportsDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
2:00 p. m.Tigres FC vs. EnvigadoTorneo BetPlay DIMAYORCanal cerrado
2:00 p. m.Hapoel Beer Sheva vs. Sabah FKChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p. m.Celtic FC vs. LASK LinzChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
2:00 p. m.Slovan Bratislava vs. NK CeljeChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p. m.NEC Nijmegen vs. Bodø/GlimtChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
4:00 p. m.Águilas Doradas vs. LlanerosLiga BetPlay DIMAYORCanal cerrado
5:00 p. m.Cerro Porteño vs. PalmeirasCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN
5:00 p. m.Atlético Mineiro vs. RB BragantinoCopa SudamericanaDisney+ Premium, ESPN 2
5:00 p. m.Coquimbo Unido vs. PlatenseCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN 5
5:15 p. m.Racing Avellaneda vs. BelgranoCopa ArgentinaTyC Sports Internacional
6:00 p. m.Cúcuta Deportivo vs. Inter BogotáLiga BetPlay DIMAYORCanal cerrado
6:00 p. m.Inter Bogotá vs. Real Soacha CundinamarcaCopa BetPlay DIMAYORAplazado
6:30 p. m.Philadelphia Union vs. Inter Miami CFMLSApple TV
6:30 p. m.D.C. United vs. New England RevolutionMLSApple TV
6:30 p. m.Orlando City vs. Chicago FireMLSApple TV
6:30 p. m.FC Cincinnati vs. New York City FCMLSApple TV
6:30 p. m.Columbus Crew vs. CF MontréalMLSApple TV
6:30 p. m.Toronto FC vs. Charlotte FCMLSApple TV
6:30 p. m.New York Red Bulls vs. Nashville SCMLSApple TV
7:00 p. m.Sporting Kansas City vs. St. Louis City SCMLSApple TV
7:30 p. m.Montevideo City Torque vs. TigreCopa SudamericanaDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
7:30 p. m.Santa Fe vs. River PlateCopa SudamericanaDisney+ Premium, ESPN
7:30 p. m.CR Flamengo vs. CruzeiroCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN 2
7:30 p. m.Minnesota United vs. Atlanta UnitedMLSApple TV
8:00 p. m.Deportivo Mixco vs. UMECIT FCCopa Centroamericana ConcacafDisney+ Premium
8:00 p. m.CD Marathón vs. Alianza FCCopa Centroamericana ConcacafDisney+ Premium
8:00 p. m.Patriotas vs. QuindíoTorneo BetPlay DIMAYORCanal cerrado
8:30 p. m.Real Salt Lake vs. FC DallasMLSApple TV
8:30 p. m.Colorado Rapids vs. Los Angeles FCMLSApple TV
8:30 p. m.Seattle Sounders vs. Austin FCMLSApple TV
8:30 p. m.Los Angeles Galaxy vs. San Jose EarthquakesMLSApple TV
8:30 p. m.Vancouver Whitecaps vs. Houston DynamoMLSApple TV
8:30 p. m.Portland Timbers vs. San Diego FCMLSApple TV
10:00 p. m.CD FAS vs. CSD MunicipalCopa Centroamericana ConcacafDisney+ Premium
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