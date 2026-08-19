Partidos EN VIVO HOY 19 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 19 de agosto, la agenda futbolera está imperdible, con el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana, además del encuentro benéfico de Nacional vs. Once Caldas. Además de eso, hay Libertadores y el regreso del fútbol colombiano.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 19 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 19 de agosto del 2026:
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|Hora
|Partido
|Competencia
|Canal de transmisión
|1:00 p. m.
|FC Barcelona vs. Al Ahly
|Trofeo Joan Gamper
|FC Barcelona PPV / YouTube
|2:00 p. m.
|Atlético de Madrid vs. Málaga
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|2:00 p. m.
|Tigres FC vs. Envigado
|Torneo BetPlay DIMAYOR
|Canal cerrado
|2:00 p. m.
|Hapoel Beer Sheva vs. Sabah FK
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p. m.
|Celtic FC vs. LASK Linz
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p. m.
|Slovan Bratislava vs. NK Celje
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p. m.
|NEC Nijmegen vs. Bodø/Glimt
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|4:00 p. m.
|Águilas Doradas vs. Llaneros
|Liga BetPlay DIMAYOR
|Canal cerrado
|5:00 p. m.
|Cerro Porteño vs. Palmeiras
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|5:00 p. m.
|Atlético Mineiro vs. RB Bragantino
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|5:00 p. m.
|Coquimbo Unido vs. Platense
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN 5
|5:15 p. m.
|Racing Avellaneda vs. Belgrano
|Copa Argentina
|TyC Sports Internacional
|6:00 p. m.
|Cúcuta Deportivo vs. Inter Bogotá
|Liga BetPlay DIMAYOR
|Canal cerrado
|6:00 p. m.
|Inter Bogotá vs. Real Soacha Cundinamarca
|Copa BetPlay DIMAYOR
|Aplazado
|6:30 p. m.
|Philadelphia Union vs. Inter Miami CF
|MLS
|Apple TV
|6:30 p. m.
|D.C. United vs. New England Revolution
|MLS
|Apple TV
|6:30 p. m.
|Orlando City vs. Chicago Fire
|MLS
|Apple TV
|6:30 p. m.
|FC Cincinnati vs. New York City FC
|MLS
|Apple TV
|6:30 p. m.
|Columbus Crew vs. CF Montréal
|MLS
|Apple TV
|6:30 p. m.
|Toronto FC vs. Charlotte FC
|MLS
|Apple TV
|6:30 p. m.
|New York Red Bulls vs. Nashville SC
|MLS
|Apple TV
|7:00 p. m.
|Sporting Kansas City vs. St. Louis City SC
|MLS
|Apple TV
|7:30 p. m.
|Montevideo City Torque vs. Tigre
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|7:30 p. m.
|Santa Fe vs. River Plate
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN
|7:30 p. m.
|CR Flamengo vs. Cruzeiro
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN 2
|7:30 p. m.
|Minnesota United vs. Atlanta United
|MLS
|Apple TV
|8:00 p. m.
|Deportivo Mixco vs. UMECIT FC
|Copa Centroamericana Concacaf
|Disney+ Premium
|8:00 p. m.
|CD Marathón vs. Alianza FC
|Copa Centroamericana Concacaf
|Disney+ Premium
|8:00 p. m.
|Patriotas vs. Quindío
|Torneo BetPlay DIMAYOR
|Canal cerrado
|8:30 p. m.
|Real Salt Lake vs. FC Dallas
|MLS
|Apple TV
|8:30 p. m.
|Colorado Rapids vs. Los Angeles FC
|MLS
|Apple TV
|8:30 p. m.
|Seattle Sounders vs. Austin FC
|MLS
|Apple TV
|8:30 p. m.
|Los Angeles Galaxy vs. San Jose Earthquakes
|MLS
|Apple TV
|8:30 p. m.
|Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo
|MLS
|Apple TV
|8:30 p. m.
|Portland Timbers vs. San Diego FC
|MLS
|Apple TV
|10:00 p. m.
|CD FAS vs. CSD Municipal
|Copa Centroamericana Concacaf
|Disney+ Premium