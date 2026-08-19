Partidos EN VIVO HOY 19 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 19 de agosto, la agenda futbolera está imperdible, con el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana, además del encuentro benéfico de Nacional vs. Once Caldas. Además de eso, hay Libertadores y el regreso del fútbol colombiano.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 19 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 19 de agosto del 2026:

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Hora Partido Competencia Canal de transmisión