Se viene la despedida de Lionel Messi; “yo me voy a quedar con la camiseta, te lo juro por mi madre”

Aunque Argentina goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso en sus más recientes partidos preparatorios, ahora las miradas se ponen en el último compromiso en esta fecha FIFA, ya que aunque el rival no es el más atractivo, Benín, se viene la despedida de Lionel Messi de su selección, y con eso los ojos del mundo se posan en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires.

Y como será el último encuentro de la 'Pulga' con la albiceleste, son muchos los que quieren quedarse con su camiseta en este duelo, y casualmente un futbolista rival dio de qué hablar al decir públicamente que hará lo imposible por tenerla.

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En el diario 'Olé' hablaron con el futbolista de Benín, Tijani Mohamed, quien además de poder estar en cancha con su combinado nacional en este especial partido en Buenos Aires, también quiere disfrutarlo como un fanático del fútbol y de Lionel Messi.

Lionel Messi ganó el Mundial 2022 con la Selección de Argentina y otros títulos. Foto: Getty Imágenes

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De entrada, Tijani aseguró que "no hay que preparar este partido. Vamos a disfrutar y ya. Hay que disfrutar", dejando claro que no hay como un plan definido para poder enfrentarse a una potencia del balompié como la selección Argentina.



Ya sobre la camiseta de Lionel Messi, a Mohamed le consultaron si lo hablaron entre los jugadores convocados en Benín, pero él solamente se enfocó en asegurar que la conseguirá. "Yo me voy a quedar con la camiseta, te lo juro por mi madre. Le voy a decir: 'Messi, mira, te quiero mucho, dame la camiseta'. Y ya", fueron las palabras en la charla con el diario argentino.

Argentina vs Benín, día y hora del partido despedida de Lionel Messi

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Este encuentro está programado para este martes 6 de octubre, desde las 6:00 p.m. (hora colombiana), y el estadio que albergará el adiós de la 'pulga' con su selección será el Más Monumental, en Buenos Aires, que tiene capacidad para más de 80 mil personas, por lo que se espera un lleno total para despedir al máximo ídolo de la albiceleste.

Cabe recordar que días después de perder la final contra España en el Mundial 2026, a través de sus redes sociales Lionel Messi confirmó que dejaría a la selección Argentina, para darle paso a nuevas generaciones, y al saber que su ciclo estaba cumplido, dejando un título de la Copa del Mundo 2022, dos Copa América y una Finalíssima.