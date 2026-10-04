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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Ronaldinho y su foto con tres colombianos en Brasil; “de los días más felices”

Ronaldinho y su foto con tres colombianos en Brasil; “de los días más felices”

En las últimas horas se viralizó una imagen del ex jugador brasileño, Ronaldinho, junto a varios futbolistas de Athletico Paranaense, tres de ellos, de nuestro país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Ronaldinho
Ronaldinho junto a Juan Camilo Portilla, Felipe Aguirre y Carlos Terán - Foto:
IG Portilla

En medio del parón del fútbol internacional por la fecha FIFA de selecciones, en Brasil se disputó un partido de exhibición entre los amigos de Ronaldinho Gaúcho, y algunas estrellas de Paraná, y en este estuvieron presentes algunos colombianos como espectadores, para ver a varias estrellas históricas del balompié mundial.

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En las últimas horas se conoció que tres jugadores de nuestro país, quienes hacen parte del plantel del Athletico Paranaense, posaron junto a ‘Dinho’, que para muchos es un ídolo.

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“Los defensas Carlos Terán y Felipe Aguirre (colombianos), los laterales Benavídez, Esquivel y Gilberto, los centrocampistas Juan Camilo Portilla (colombiano), Felipinho y Dudu, y el delantero Leozinho”, fueron los futbolistas que ‘Globo Esporte’ detalló en una nota publicada este domingo.

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En la foto grupal publicado por Portilla, mundialista en 2026 con la Selección Colombia, se leyó el siguiente comentario: “La felicidad de conocer a ese ídolo de toda la vida. El jugador que nos hizo enamorar del fútbol a muchos, Que bendición y que privilegios nos da el fútbol. De los días más felices sin ninguna duda”, escribió el ex América de Cali.

Por su parte, el zaguero central Carlos Terán publicó que "gracias Dios por permitirme vivir estos momentos", mientras que ex Nacional, Felipe Aguirre, relató que "conociendo al mejor de todos. Un sueño ver a Ronaldinho en la cancha junto a mi familia".

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Cabe recordar que en Athletico Paranaense actualmente militan ocho jugadores colombianos, que vienen siendo importantes en la campaña del equipo, que está tercero en la tabla de posiciones del Brasileirao, solamente superados por Flamengo y Palmeiras.

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Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Stiven Mendoza, Kerwin Vargas, Alejandro García, Jorge Rivaldo, y el goleador, Kevin Viveros, quien de hecho actualmente está en Miami junto a la Selección Colombia, tras ser convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos preparatorios frente a México, Pargauay y Perú (martes 6 de octubre).

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