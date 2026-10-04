Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Todo mal para Erling Haaland; lesionado y derrota de Noruega, que preocupa en Manchester City

Todo mal para Erling Haaland; lesionado y derrota de Noruega, que preocupa en Manchester City

El delantero Erling Haaland tuvo una noche para el olvido, este domingo, cayendo a manos de la Portugal, sin Cristiano Ronaldo, y de paso teniendo que salir por molestias. Se perdería dos partidazos.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2026
Comparta en:
Erling Haaland Noruega
Erling Haaland pidiendo cambio tras lesión con Noruega
AFP

Erling Haaland, delantero internacional noruego del Manchester City, pidió este domingo el cambio por lesión, aparentemente muscular, en el minuto 65 del partido de la Liga de Naciones contra Portugal, con lo que, a falta del alcance, es duda para los duelos más inmediatos de su equipo contra el Liverpool y el París Saint-Germain.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El atacante acudió al remate en ese instante del encuentro y después gesticuló hacia el banquillo para solicitar el cambio.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus
Gol Caracol

Jorge Jesus deja conflicto en cancha de Cristiano Ronaldo; habla de un "malentendido"

Selección Portugal
Gol Caracol

Portugal sigue ganando, sin Cristiano Ronaldo; triunfo 2-1 sobre Noruega, de Erling Haaland

Mientras se preparaba su compañero (fue sustituido en el minuto 67 por Jorgen Strand Larsen), Haaland siguió en el campo, aunque cojeó visiblemente en las acciones que intervino hasta su sustitución.

Erling Haaland.
Erling Haaland.
Getty Images.

Publicidad

El delantero abandonó el campo por su propio pie, sonrió y se abrazó a su recambio, Strand Larsen, y tomó el camino al banquillo, a la espera de conocer el alcance exacto de su dolencia.

El Manchester City se enfrenta el próximo domingo al Liverpool en Anfield y jugará el miércoles de la semana siguiente en la Liga de Campeones frente al Manchester City.

Relacionados

Erling Haaland

Manchester City

Noruega

Selección Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad