Confesión sobre Jhon Durán; “me decía que ya es rico y no necesita correr, no le importa una mier…"

El paso de Jhon Durán por el Fenerbahce fue corto, para luego irse al Zenit (Rusia) y actualmente estar en el Benfica (Portugal), todos en condición de préstamo ya que sigue perteneciendo a Al Nassr. Pero un reconocido compañero que tuvo en el equipo turco, Fred, contó detalles de la forma de ser del joven delantero colombiano, quien al parecer no estuvo tan comprometido en su paso por el cuadro de los 'canarios amarillos'.

En una entrevista en Brasil, el actual jugador del Atlético Mineiro, recordó algunas historias de lo vivido en ese corto tiempo con el joven atacante antioqueño, y entre risas mencionó que varias veces solamente decía que estaba tranquilo porque ya era "rico", y no se comprometía en lo deportivo.

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"A Jhon Durán realmente no le importaba una mierda nada. Yo le decía: "Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí". Me respondía: "Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto", y luego se iba directamente al departamento de salud a vaguear", fue el relato de Fred en las recientes horas, algo que ya es viral en Turquía.

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De hecho, el brasileño contó que "cuando firmó con el Zenit, le dije: "ahora vas a ganar aún más dinero". Él respondía: "Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor", y fiel a su estilo, agregaba que "Ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí", especialmente por el millonario contrato que firmó con el Al Nassr, de Arabia Saudita, quien lo compró por más de 70 millones de euros, al Aston Villa.



Para terminar, Fred mencionó que "cuando llegó por primera vez al Fenerbahce, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó", algo de lo que ya se había hablado desde la directiva del club, por su poco compromiso, que hizo que saliera del equipo y se fuera al Zenit, de Rusia, donde tampoco tuvo mucha continuidad.

A pesar de eso, el experimentado mediocampista braisleño, ex Manchester United, no dudó en destacar que Jhon Durán "es una buena persona, muy bromista".

💥 Fred: Jhon Durán’ın gerçekten hiçbir şey s*kinde değildi. ‘Hadi Durán, antrenman yapalım, şurada biraz koşalım’ derdim. Bana döner, ‘Abi, ben zaten zenginim. Hiç koşmama gerek yok’ der, sonra da doğrudan sağlık departmanına geçip kaytarırdı.



Zenit’e imza attığında ‘Ooo, artık… https://t.co/4l31ZJBA6K — FF TV (@FFTVofficial) October 4, 2026

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En su paso por Fenerbahce, Jhon Durán disputó apenas 21 partidos, marcó cinco goles y dio dos asistencias. Eso sí, consiguió uno de sus títulos en su carrera, la Supercopa de Turquía, en el año 2025.

Esta declaración de Fred se suma a la que ya hace algunos meses hizo el presidente Sadettin Saran, a quien le preguntaron por el paso del colombiano en el club, y de forma corta y concreta aseguró que "ni siquiera me importaba tanto mi propio hijo, pero aun así no pude resolver sus problemas".