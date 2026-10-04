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Gol Caracol  / Jorge Jesus deja conflicto en cancha de Cristiano Ronaldo; habla de un "malentendido"

Jorge Jesus deja conflicto en cancha de Cristiano Ronaldo; habla de un "malentendido"

El técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, volvió a hablar del conflicto con el astro Cristiano Ronaldo, y le dejó las puertas abiertas para cuando quiera volver.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus Portugal - Fotos:
AFP

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró este domingo que Cristiano Ronaldo "volverá cuando quiera" a la selección, y que las desavenencias con el exdelantero del Real Madrid son algo "fácil de resolver".

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"No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?", declaró Jesus al canal portugués RTP tras la victoria frente a Noruega (2-1).

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"Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", concluyó.

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Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado miércoles por desavenencias con Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Por su parte, el lateral del FC Barcelona João Cancelo declaró al mismo canal que había hablado con Cristiano y afirmó estar seguro de que esta polémica acabará "de la mejor manera posible".

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"Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible", opinó Cancelo, autor del primer gol de Portugal este domingo.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Foto: Getty Imágenes

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"Lo importante aquí son estas cuatro victorias. Creo que todos hemos hecho un gran trabajo, él incluido", concluyó.

Por su parte, el también lateral Nuno Mendes, jugador del París Saint-Germain de Luis Enrique, dejó la puerta abierta a un regreso del capitán luso a la selección.

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"Somos un grupo unido, tanto Cristiano como cualquier otro que no esté aquí siempre será bien recibido con los brazos abiertos", declaró Mendes al canal Sport TV.

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