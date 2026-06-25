Partidos EN VIVO HOY 26 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 24 e junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos G, H e I; con el encuentro entre Uruguay y España como el principal atractivo.
Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Hora
|Partido
|Canal de transmisión
|2:00 p. m.
|Noruega vs. Francia
|DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video.
|2:00 p. m.
|Senegal vs. Irak
|DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
|7:00 p. m.
|Cabo Verde vs. Arabia Saudí
|DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
|7:00 p. m.
|Uruguay vs. España
|Caracol Televisión, Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU.
|10:00 p. m.
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
|10:00 p. m.
|Egipto vs. Irán
|DGO, DSports+ Plus, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
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