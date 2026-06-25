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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 26 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 26 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 26 de junio, con acción en los grupos G, H e I del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Selección de España y Selección de Uruguay
Selección de España y Selección de Uruguay
Fotos de: AFP

Este miércoles 24 e junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos G, H e I; con el encuentro entre Uruguay y España como el principal atractivo.

Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

HoraPartidoCanal de transmisión
2:00 p. m.Noruega vs. FranciaDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video.
2:00 p. m.Senegal vs. IrakDGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
7:00 p. m.Cabo Verde vs. Arabia SaudíDGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
7:00 p. m.Uruguay vs. EspañaCaracol Televisión, Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU.
10:00 p. m.Nueva Zelanda vs. BélgicaDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
10:00 p. m.Egipto vs. IránDGO, DSports+ Plus, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
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