Punzante mensaje de Bayern Múnich sobre el futuro de Michael Olise, socio de Luis Díaz en ofensiva

Bayern Múnich no está dispuesto a desprenderse de Michael Olise, socio de Luis Díaz en la ofensiva, por lo que trabaja desde ya en una estrategia para garantizar la continuidad del francés en el 'grande de Baviera'.

Aunque el extremo de origen inglés, pero internacional con la Selección de Francia, tiene contrato vigente hasta junio de 2029, en la directiva del club rojo han comenzado a emitir contundentes mensajes para disuadir a sus pretendientes. Recordemos que en el pasado mercado de pases, Olise fue pretendido por Real Madrid y vinculado al Barcelona.

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En ese orden de ideas, tras el reciente compromiso por Copa de Alemania frente al Magdeburgo, Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern, fue tajante sobre Olise y su porvenir; sus palabras no pasaron desapercibidas.

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"Estoy convencido al cien por cien de que Michael ganará el Balón de Oro durante su carrera", aseguró el dirigente en charla con 'Sport Bild', convencido de que Olise no necesita cambiar de aires para alcanzar el techo del fútbol mundial.}



Michael Olise junto a Luis Díaz en uno de los partidos con Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

A renglón seguido, Dreesen envió una advertencia directa a los 'gigantes' del continente que siguen los pasos del atacante de 24 años.

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"La gente ve que, como gran jugador, no es necesario marcharse a España o a Inglaterra para alcanzar los objetivos más importantes. También se pueden conseguir en la Bundesliga", manifestó.

Para reforzar su postura, Jan-Christian Dreesen puso como ejemplo el entorno competitivo del Bayern y cómo el club potencia el rendimiento de cada uno de sus jugadores.

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"Con nosotros tiene un entorno que le ayuda a brillar y compañeros con los que trabaja muy bien. Puedes ser el mejor jugador del planeta, pero si no tienes compañeros que te ayuden, no servirá de nada", enfatizó.

Finalmente, Dreesen confirmó que la intención del Bayern es sentarse a negociar una extensión de contrato tan pronto como sea conveniente.

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"Queremos que Michael juegue con nosotros el mayor tiempo posible. Cuando llegue el momento oportuno, hablaremos con él sobre su futuro", terminó por indicar el

director general del 'grande' de Alemania.