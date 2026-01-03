Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 3 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 3 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY sábado 3 de enero del 2026. ¡No se pierda ningún compromiso y prográmese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Barcelona juega este sábado en la Liga de España.
Barcelona juega este sábado en la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad