Partidos EN VIVO HOY 3 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Buenos compromisos para este sábado 3 de enero en el fútbol mundial. Habrá acción en la Serie A de Italia, en la Premier League y en la Liga de España. Precisamente, en el campeonato 'ibérico' jugará el líder, Barcelona. También hay Copa de África.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 3 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Como 1907 vs. Udinese
|6:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Aston Villa vs. Nottingham Forest
|7:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Celta vs. Valencia CF
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|Sassuolo vs. Parma
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Genoa vs. Pisa Sporting Club
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Brighton vs. Burnley
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Wolverhampton vs. West Ham
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Osasuna vs. Athletic Club
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Senegal vs. Sudán
|11:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|AS Monaco vs. Olympique Lyonnais
|11:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Italia vs. Francia
|12:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium, ESPN 4
|Juventus vs. US Lecce
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Elche vs. Villarreal
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|Bournemouth vs. Arsenal
|12:30 p.m. . Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Benfica vs. Estoril Praia
|1:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|México vs. Arabia Saudí
|1:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Nice vs. Strasbourg Alsace
|1:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Chile vs. Países Bajos
|2:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Mali vs. Túnez
|2:00 p.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|Atalanta vs. AS Roma
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Estados Unidos vs. Japón
|3:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Espanyol vs. FC Barcelona
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Lille vs. Rennes
|3:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|AVS Futebol vs. Moreirense
|3:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Brasil vs. España
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium