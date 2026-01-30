Partidos EN VIVO HOY 30 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes 30 de enero comienza una nueva jornada en las principales ligas de Europa. Hay acción en la Superliga de Turquía, en la Bundesliga, en la Serie A y también en la Ligue 1 de Francia. Igualmente, se llevará a cabo el sorteo de los 'play-offs' en la Champions League y en la Europa League.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 23 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, viernes 30 de enero del 2026:

Equipos Hora/Canal Sorteo de Play-offs 6:00 a.m. - Champions League - UEFA TV, UEFA TV PPV, Disney+ Premium Sorteo de Play-offs 7:00 a.m. - Europa League - UEFA TV, UEFA TV PPV, Disney+ Premium Antalyaspor vs. Trabzonspor 12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium